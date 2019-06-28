【親子好去處】台灣大師免費教收納秘技　同Peppa Pig開心過暑假

Peppa Pig開心沙灘派對

（一）10呎高Peppa Pig 巨型沙雕造型裝置

MegaBox L5中庭將化身大型沙灘，Peppa Pig一家齊齊出動堆砌出10呎高Peppa Pig 巨型沙雕造型裝置。於沙灘上，Peppa及George 大玩堆沙，將Daddy Pig埋於沙堆內，造成非常有趣的畫面！ 此外，20呎高的大型燈塔屹立於海中心，向Grandpa Pig發出信號，Grandpa Pig隨即駕駛著20呎長郵艇前來參與沙灘派對，並誠邀大家上船參觀及拍照打卡！大家亦可登上Mummy Pig準備的露營車出發去露營及野餐，度過一個難忘的暑假！8月1日Peppa Pig的好友Emily Elephant及Pedro Pony更將會駕駛橡皮艇前來與大家齊齊玩轉沙灘派對！

日期：即日起至9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：L5中庭

（二）Peppa Pig MegaBox 沙灘玩樂Party

Peppa Pig一家四口穿上色彩繽紛泳裝於沙灘上與大家一同享受盛夏假期，快來一同拍照留念！ 日期：即日起至9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：L9 MegaKids Bazaar

（三）Peppa Pig期間限定

多款Peppa Pig最新玩具、精品、文具等以供選擇，部份更有獨家優惠，粉絲們不容錯過！

+ 3 + 2

日期：即日起至9月1日

時間：星期一至五上午11時至晚上9時

星期六、日及公眾假期上午11時至晚上10時

地點：L5中庭

（四）Peppa Pig開心動感照相館

大家可自由選擇不同款式的Peppa Pig精美相框，與一眾Peppa Pig朋友拍攝Gif動態圖製成獨有相片，與朋友開心Share！ 日期：即日起至9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：L9 MegaKids Bazaar

（五）Peppa Pig 見面會

於活動當日即日消費滿HK$100*或以上，並出示已讚好之MegaBox Facebook專頁，即有機會與Peppa Pig拍照留念！

日期：6月30日、7月14日及21日、8月4日及11日（星期日）

時間：2:00pm、2:40pm、3:20pm、4:00pm及4:40pm （每節20分鐘）

地點：G (PUMA對出)

* 必須出示單一即日消費之商戶機印收據及銀聯 / 易辦事 / 信用卡簽賬存根（八達通及現金付款恕不接受）

- 於上述日期1:00pm開始接受登記即日之名額

- 每節名額有限，額滿即止

- 活動受條款及細則約束，詳情請瀏覽www.megabox.com.hk

（六）Peppa Pig 故事分享會

於活動當日讚好MegaBox Facebook專頁或Instagram帳戶即可參與活動，小朋友可欣賞精彩的Peppa Pig故事！

日期：7月28日及8月18日（星期日）

時間：3:00pm、3:30pm、4:00pm及4:30pm（每日4節，每節15分鐘）

地點：G (PUMA對出)

「Home間收納教室」

台灣專業收納整理師于之琳將於6月29日至7月1日於黃埔開辦「Home間收納教室」，教授大家如何應對收納空間及技巧分享。大家可免費入座參加，更可邊學邊實習，並於課堂後獲得實用收納用品乙份。

1. 購物狂收納課 超強「口袋摺衣術」

6月29日的「購物狂收納課」將教授一眾Shopping粉絲如何從挑選衣櫃與衣架，不同衣櫃要如何搭配不同的摺衣與掛衣方法，並分享超強「口袋摺衣術」，將衣櫃收納Power Up，讓你繼續輕鬆收藏你的戰利品！

2. 爸媽必學 如何讓小孩學習收納 增進親子感情

大部分新手父母在小朋友出生後，便要為存放小孩的玩具、教科書及衣服頭痛！于之琳將教大家如何透過玩遊戲幫助小朋友從幾歲起建立良好的整理收納習慣，並指出不同年紀的小朋友所用的方法亦有所不同，亦會教授小朋友用品的收納方法。

3. 旅行發燒友行李收納法

香港人最熱愛旅行，時時刻刻都把握機會搶購廉航機票飛一轉，于之琳於7月1日來教大家「旅行喼神收納課」，如何利用小道具創造更多空間，細喼當大喼用！

「Home間收納教室」

日期：6月29日（星期六）至7月1日（星期一）

地點：黃埔天地家居庭地庫 (港鐵黃埔站C/D出口)

參加方法：免費入座，名額有限，先到先得

活動詳情：

6月29日-購物狂收納課-下午2時30分及4時30分（共兩節）

*入場人士可免費獲得抽屜衣物分隔板乙份

6月30日-與你童樂收納課-下午2時30分及4時30分（共兩節）

*入場人士可免費獲得收納箱乙個

7月1日-旅行喼神收納課-下午2時30分

*入場人士均可免費獲得分裝瓶乙份

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***