【孩子給父母上的一課】猜包剪揼為了什麼？│Sci Papa

「稱侵磨鉸叉燒包！」 曾經，我好想教會小女兒怎樣玩這個遊戲。 「揼，就會贏剪；剪，就會贏包；包，就會贏揼。」 終於，她開始意識到怎樣去玩這個遊戲……

小女兒：「爹哋，出剪。」

科豆：「咁邊好玩㗎？」

小女兒：「爹哋，出剪。」

科豆：「好啦！」

她每次玩到中途，就會叫我出剪。

初時在想：「佢好想贏？」

科豆：「稱侵磨鉸叉燒包，剪！」

小女兒：「稱侵磨鉸叉燒包，包！」

咦？她出包讓我剪她？原來，小女兒從來都沒有「好想贏」，反倒是我自己認為「贏，才是玩包剪揼的目標」。而她，沒有因為「揼贏了剪」而更開心，也沒有因為「包輸了給剪」而不高興；她只在享受跟父親玩遊戲的過程。

於是，這個遊戲能帶給小女兒100%的快樂時光；要是在乎輸贏的話，我只可以從這個遊戲中獲徥33%的快樂時光。 一場遊戲，為的是甚麼？贏了換來33%快樂時間，不理輸贏卻可享受過程，換來了100%的快樂。 小女兒還能在這個社會「不理輸贏」多久，我不知道。但，我自己卻在學習著，如何可以在人生中不那麼在乎輸贏。小時候明明不知輸贏是甚麼，我們被教導「贏比輸好」。人到中年，反倒要學習教小女兒去「如何放下輸贏，而好好享受人生的每一刻。」 人生匆匆，不過爾爾，要是能在人生的下半場學習到如何活得像個小孩，我想也許生命會變得更有樂趣。 謝謝女兒教會我不同的道理。

作者簡介：Sci Papa

Facebook專頁：Scientific Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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