【防曬乳】如何在保護皮膚與保護環境之間作平衡│Sci Papa

在進入長文前，筆者想先問大家一個問題：「在猛烈陽光下做戶外活動，應該點防曬？」你的答案是什麼？ #你只想起防曬乳嗎？ #這就是「媽劇亭」的威力了 #進入長文了 #現在要停還來得及

防曬乳如何影響環境生態？

先從防曬乳在帛琉被禁開始講起。

Photo by Amplitude Magazin on Unsplash 某些防曬乳被禁，其實並非新鮮事。例如加勒比海的博內爾島，美國夏威夷州和墨西哥自然保護區都有禁止使用防曬乳的法律。只是，帛琉的限制措施是暫時最全面的一個。她的政府將立法限制銷售和使用含有十種不同化學物質的防曬乳或護膚品；當中，以Oxybenzone這種化學物質如何影響海洋生態的數據比較清晰。 在2016年的一份發表在《環境污染與毒理學檔案》雜誌的研究報告中，有結果顯示每年有多達14,000噸的防曬乳從泳客和潛水者的皮膚上沖洗掉，污染了世界各地的珊瑚礁。同一項研究亦發現，防曬乳常見的成分Oxybenzone對幼年的珊瑚和其他海洋生物都具有毒性，當中，珊瑚在被污染後，會更易因氣候變化而白化及其DNA亦會被破壞。

珊瑚白化是什麼？ 當珊瑚受到溫度，光照或營養等條件變化的壓力時，它們會排出互利共生的藻類，就會變成白色。珊瑚白化並不一定等如死亡，但要是長時間沒有藻類共生支持，它們將承受更大的壓力並且會死亡。

有人可能問珊瑚礁與我何干？

其實珊瑚礁在海洋生態系統中，扮演著一個十分重要的角色，為海洋物種提供食物和住所，從而保護了沿海生態，亦促進了漁業和旅遊業。當珊瑚礁被破壞，海洋生態的平衡及某些海洋物種的生存，將會受影響。

什麼成分做的防曬乳最環保？

有些防曬乳以“珊瑚礁安全（Reef-Safe）”作為銷售的口號；可是他們卻未必有足夠證據證明他們的產品不會傷害珊瑚。然而，以礦物為主要成分的防曬乳被普遍認為對環境較安全，例如二氧化鈦（titanium dioxide）或氧化鋅（zinc oxide）做的防曬乳。

雖然，有不少人認為防曬乳中的化學物質對珊瑚礁有害。但事實上，珊瑚礁生態系統受到全球氣候變化，海洋酸化和沿海污染的威脅更大。而且，防曬乳對環境影響的科學數據顯然是不足的，所以要得出確切結論說某些防曬乳對環境會做成嚴重的壞影響，可能仍然言之尚早。

但是，種種實驗結果亦顯示，我們亦不能排除防曬乳的某些成分對自然環境做成某程度上的損害。於是，在還沒有確切結論時，禁止使用那些防曬乳，亦暫且可算是權宜之計。

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。



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