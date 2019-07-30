【爸爸媽咪唔易做】學習冷靜四部曲　處理孩子情緒│H.Y老師

上星期H.Y老師分享了讓小朋友自選冷靜方法，讓他們可以在最舒適的感覺盡快冷靜下來。有很多爸爸媽咪都會問H.Y老師，能否告訴他們步驟，因為有步驟跟著總比新手的慢慢去探索。因此這個星期H.Y老師會把日常與小朋友練習的自製教材與大家分享，希望各位更容易去處理小朋友的情緒。

在家中簡單的去處理小朋友的情緒，可以跟著這個「冷靜四部曲」：

1. 情緒檢查

因為我們要知道以及讓小朋友自己去表達心中的情緒，那我們才知道從何著手。

2. 選擇冷靜的方法

小朋友在選擇和進行活動的過程中，可以學習和說出事情的始末，從而可以慢慢在冷靜的過程中得到解決和舒緩。

3. 再一次進行情緒檢查

在完成自選的冷靜方法後，再一次為小朋友進行情緒檢查，看看他們是否已經準備好。假如心情仍未回復，那再進行多一次第二步驟。

4. 返回活動

當小朋友回復平靜後，就是讓小朋友知道，自己已經可以返回情緒差前的活動。

當小朋友情緒激動、發脾氣又或者低落時，各位爸爸媽咪可以跟著這個「冷靜四部曲」，讓小朋友慢慢平靜下來。這方法可以省卻各位爸爸媽咪有動氣以及互相吵鬧的時刻，而且可以幫助小朋友盡快回到脾氣前的工作。

各位爸爸媽咪可以把這張H.Y老師自製教材列印出來，然後張貼在家中其中一個地方，成為獨有的冷靜角。當小朋友每次情緒不穩時，引導他們能自行進行這個冷靜四部曲。每一欄中，爸爸媽咪可以尋找不同的情緒圖片讓小朋友自己貼上，增加他們自主操作的能力。希望這次的分享可以讓各位爸爸媽咪更易掌握協助小朋友冷靜下來的方向吧！ 如果你希望使用這款H.Y老師自製的教材，歡迎到H.Y老師的專頁【爸爸媽咪唔易做】讚好及分享，再inbox H.Y老師「親子01」，那H.Y老師會把教材分享給大家呢！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「冷靜四步曲」​】

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