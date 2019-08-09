【活動推介】去感統工作坊認識身體協調　再去敢創教育節激發創意

最近天氣時晴時雨，相信爸媽們都頭痛如何安排周末的親子活動，以下兩個活動均在室內進行，分別是「感統運動工作坊」及「Yes! Kids Can 敢創教育節」，前者可了解小孩的身體機能及發展狀況，後者可激發創意，詳情如下。（照片由受訪者提供）

日期： 8月17日及8月24日（星期六） 時間：上午11時至下午12時半 地點：青衣城1期1樓大堂 活動對象：參加者年齡必須為3 - 10歲，身高必須為95cm - 140cm 名額：每場20名（名額有限，先到先得，額滿即止。） 參加方法：MSmart會員憑800 FUN即可報名參加 報名地點：青衣城1期3樓推廣活動攤位（近快圖美）

別以為跑跑跳跳動作簡單，原來當中大有學問。今個暑假，青衣城與感覺統合訓練資深導師陳振光教練合作，舉行「感統運動工作坊」，把感統元素變成「障礙賽遊戲」，透過穿越繩網陣、走獨木橋、攀爬等遊戲，訓練大小肌肉、身體張力、手眼協調等技能，陳教練亦會即席指出小孩需要留意的部份，家長從可認識多點小孩的身體機能及發展狀況。完成活動後更可獲頒發證書乙張及獲贈限量版HAPPIPLAYGROUND A5文件夾套裝。

Yes! Kids Can 敢創教育節

PMQ元創方的親子活動一向深受大人和小孩歡迎，新推出的創意教育項目「Yes！Kids Can 小童敢創造」亦不能錯過。PMQ Seed將夥拍多個創意單位，於一連兩個週末舉辦「Yes! Kids Can 敢創教育節」，活動包括精彩展覽、講座、電影放映及創意工作坊等等，讓教育工作者、家長及小孩一同體驗「設計思維」，建立創意自信，開闢屬於自己的小天地。

展覽及互動區域——「Yes! Kids Can 敢創校園計劃」(高小組) 作品展

由建築師、設計師等專業人士組成的跨界創意團隊在在5月至7月期間帶領4間小學的五年級及六年級學生實踐創意學習，及完成一系列與社區有關的「創意任務」。今次展覽會展出來自4間學校共16組的互動裝置作品，部份日子將有學生負責導賞。

跨界創意團隊包括建築師、設計師、創客及藝術家等，聯同學校老師，在5月至7月期間分別帶領4間小學的五年級及六年級學生實踐創意學習，體驗創作過程及完成一系列與社區有關的「創意任務」。是次展覽將展出來自4間學校共16組的互動裝置作品。部分學生將於8月16日到場參與裝置組裝。

展覽

日期：8月17日 至8月25日

時間：上午11時至下午7時

地點：PMQ元創方鴨巴甸街35號地面廣場

導賞

*部分參與學生將會進行導賞

日期：8月17日、18日、24日及25日 (星期六、日)

時間：下午1時至下午3時、下午4時至下午6時