【親子教養】減少孩子用手機 　開學前訂立六大守則｜博士媽媽

暑假即將過去，許多小朋友過了兩個多月無皇管、無拘無束的日子，特別可以經常無時限使用手機或上網打機，翌日又無需一早起床上學，有些孩子更因而使用手機成癮。家長若希望孩子收拾心情重新上學，首要在開學前先幫小朋友定下減少使用手機六大守則。

（VCG圖片） （一） 要經大人許可才可用手機 許多家長遇見孩子哭鬧時，便立即遞上電子奶嘴，小朋友便收聲及可任意使用電子產品。縱使當孩子成長，很難避免會接觸到電子產品，家長也應與孩子約法三章，包括不可未經成年人同意，胡亂取父母的手機使用，我們亦可從中教導孩子需尊重各人的私隱，不可胡亂偷看家長與別人的對話訊息。 （二）要有平衡生活 學業、運動及休閒活動對小朋友來說非常重要，家長應協助孩子制訂平衡的活動，絕對不可因為玩手機而減少閱讀、休閒活動等時間，雙方需要規定上學時或考試期間不可使用手機。

（三）父母叫停止玩手機 不可以沒有禮貌

孩子上學的日子，作息定時，包括起床、睡覺均有特定時間，翌日需準時上學。現在暑假尚餘半個月便結束，如果家長在暑假期間放縱孩子，讓他們無時限玩手機的話，現在應重新訂立協議，讓孩子重新收拾心情，調教作息時間，如每天早一少點睡覺、早上要提早起床等，特別提醒孩子在父母或照顧者要求他們不要玩手機、要休息時，孩子不可以沒有禮貌。

（GettyImage） （四）提醒小朋友專心走路 留意交通 顧着玩手機而忘形甚至被車撞的意外常有發生，為孩子的安全，家長必須規定孩子在過馬路或走路時不可以使用手機，以免發生意外。 （五）需限制孩子用電子產品的時間 當父母准許孩子可以開始使用手機時，雙方需協定每天最多可使用手機的時間及守則，當遇上考試、測驗期間，家長需更加留意使用手機的時間限制。如孩子過度沉迷而影響學業及健康時，便需立即停止使用手機。但這些規定，必須在孩子可開始使用前約法三章，否則很難重新要求孩子遵守。

（VCG圖片） （六）遵守全家無電子產品的時間 電子奶嘴不但令小孩上癮，許多成年人一樣上癮，無時無刻掛着看電子產品。其實，隨着電子科技越來越先進，各人顧住看自己手中的電子產品時，便會減少與家人溝通的時間，當一家人到餐廳吃飯時，人人變成低頭族，家庭關係只會越來越疏離。家長和孩子應協議一起不用電子產品的時間，例如家人吃飯時或家庭聚會的時間，父母也需放下工作，專心和孩子溝通及相處。至於在學的孩子，家長可和他們協議每天可用手機的時間。 其實上述規定，除了小孩適用外，就連家長也適用。大家都應該注意自己有否過份依賴手機及成癮，以免在不知不覺間影響日常生活，大家應享受與家人的親子時間。