【開學】各退一步　讓校園回歸最單純的空間｜Mommy Amy

開學在即，本應是相隔了一個暑假，師生重遇相見歡的時刻，但經歷了今年暑假的風風雨雨，校園間彌漫着一股不安感，無論老師還是學生都變得戰戰兢兢。學校是一個傳授知識的地方，但同時亦是一個微型社會，相比大專及中學所面對的是已發展出獨立思維的學生，幼小已相對單純，但相信各方所面對的挑戰仍不少。

學校是一個傳授知識的地方，但同時亦是一個微型社會。（VCG圖片）

近來我便聽見小朋友追逐嬉戲時叫喊著「我係警察，你係示威者，我而家擲催淚彈。」，或稱呼其他小朋友為「曱甴」等言論。無論我們大人所持的是什麽立場，我們都不希望影響到小朋友吧？

而新學期的開始亦意味著將陸續開設新的家長群組，在互不清楚大家的政治立場下若要求群組內只分享與班務有關的訊息又是否代表著率先限制言論自由呢？