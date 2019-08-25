【開學】各退一步　讓校園回歸最單純的空間｜Mommy Amy

開學在即，本應是相隔了一個暑假，師生重遇相見歡的時刻，但經歷了今年暑假的風風雨雨，校園間彌漫着一股不安感，無論老師還是學生都變得戰戰兢兢。學校是一個傳授知識的地方，但同時亦是一個微型社會，相比大專及中學所面對的是已發展出獨立思維的學生，幼小已相對單純，但相信各方所面對的挑戰仍不少。
學校是一個傳授知識的地方，但同時亦是一個微型社會。（VCG圖片）
近來我便聽見小朋友追逐嬉戲時叫喊著「我係警察，你係示威者，我而家擲催淚彈。」，或稱呼其他小朋友為「曱甴」等言論。無論我們大人所持的是什麽立場，我們都不希望影響到小朋友吧？
而新學期的開始亦意味著將陸續開設新的家長群組，在互不清楚大家的政治立場下若要求群組內只分享與班務有關的訊息又是否代表著率先限制言論自由呢？
學校、學生及家長三方能夠維持互信的基礎，不要讓人與人之間的最後一分信任都瓦解。（VCG圖片)
原本，一個人即使就某個社會議題上持不同立場，亦不至於影響其人格；若能互相尊重，仍不至於要割席不再來往。 但事態至今，卻已演變成非友即敵，即使欲保持沈默亦不能輕易置身事外。
回歸正傳，學校身為一個學術交流的場所，理應可以包容不同想法及意見的發表，能夠持平客觀地呈現事情的不同角度。但若這些已不再可能，至少希望我們能夠各退一步，讓校園回歸最單純的空間，謹守教育最原始的初衷，學校、學生及家長三方能夠維持互信的基礎，不要讓人與人之間的最後一分信任都瓦解。 但願孩子們都能在風雨中繼續學習，實現自己的抱負。
作者簡介：Mommy Amy
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。
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