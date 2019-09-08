10個方法提升家中閱讀和寫作能力 有趣又易學｜Miss Duscha

最近，我閱讀了美國學者Lesley Mandel Morrow 有關提昇孩子閱讀和寫作能力的著作，很想和大家分享。她提出了10個家長可以在家中提昇孩子閱讀和寫作能力的方法 。

她提出了10個家長可以在家中提昇孩子閱讀和寫作能力的方法 。她提出的方法帶出了三個反思：

1)提昇孩子閱讀和寫作能力並不一定要使用書本；

2)適當善用其他讀寫工具，反而能夠提昇孩子閱讀和寫作的興趣；

3)除了工具，家長要刻意製造讀寫環境，讓孩子有更多機會學習。

首先，我將Lesley Mandel Morrow 所提出的十個提昇孩子家中閱讀和寫作能力的方法翻譯及整理出來，並加入一些的例子。家長可以做的10個方法：

（VCG圖片）

我個人覺得這10個方法，都是十分有趣和容易實行的，這讓我想起我父母在我小時候也是用相似的方法進行教育。雖然當時並不意識這是與讀寫有關，只是覺得很有趣和好玩，但現在想起都覺得這些方法對我日後有好大的影響，使我對讀寫並不抗拒，還十分熱愛。因此，我今天的讀寫能力，也是歸功於我的父母。

我特別想提起第1點和第4點。第1點就是要提昇孩子閱讀便條的能力。我記得小時候，我的媽媽也會給我買小禮物，並放一張小紙條，大概的內容是讚賞我及解釋為甚麼送我小禮物。第4點就是要製造閱讀環境。小時候，我的爸爸要我做的事情就是將圖書分類，並為書本編上號碼，再製作一個列表記錄圖書的編號、類別及名稱。說真的，為了做分類，成為一位圖書館理員，我就要認真看看書本的內容。這些方法，我都建議父母實行。