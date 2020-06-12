親子裝修配色教學：白色也有20多種　選色不慎可令BB情緒不安定

國立台中科技大學室內設計系張蕙心講師與我們分享，人類是一種非常有趣的有機體，打從呱呱落地的那一刻，便開始透過五感（味覺、觸覺、嗅覺、聽覺、視覺）來探索這多采多姿的世界，並從中獲得各樣的學習與生活開展。根據統計，現代人每天約有80%～90%的時間是在室內空間裡活動，對於0～5歲的嬰幼童而言，待在室內居家空間的時間更長。因此，如何為孩子打造一個能帶來幸福感，又有利健康成長的居家環境，相信是爸媽們最關心的課題！

打造五感愉悅的居家空間

張老師表示，孩子的成長過程主要是藉由與環境互動去拓展自己的能力，打造出五感愉悅的環境，不僅能讓孩子有被愛的感覺，還能刺激感官與腦部發展。

#聽覺最先發展

人類在嬰兒時期，主要是以聽覺來辨位；到了能爬行、走路的階段，孩子會開始試著以肢體動作來探索空間，並用手指或眼神來回應對「方向」的理解；到了牙牙學語階段，孩子漸漸能用簡單的語彙表示空間中的上、下、前、後、左、右，甚至講出空間的名稱、敘述空間的色彩與特徵，進而去使用空間（例如，學習收玩具）、參與空間活動（例如，玩躲貓貓）。

#建構環境，給予刺激

人類大腦的皮質主要由約千億個稱為神經元（Nurons）的腦神經細胞所組成，這些在中樞神經系統裡的細長樹枝狀神經元，透過突觸彼此連結（傳遞電子化學訊號）而形成人體密密麻麻的神經元網路，對於人類感覺與思維的形成十分重要。

雖然寶寶在兩歲前可能都還無法完整使用語言表達，但是，只要在嬰幼兒時期，藉由適當環境，給予五感刺激，腦細胞的突觸彼此便會多作連結，對健康成長與聰明學習有很大助益！相反地，若不刺激這些神經元，腦細胞突觸將大量萎縮，造成發展上的遲緩表現。

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#三大空間

張老師進一步說明，一般而言，我們可以將居家空間的組成概分為3個主要空間：

1. 公共空間：玄關、客廳、餐廳、景觀陽台等，設計上著重於展現屋主對於生活的品味與態度。

2. 服務空間：廚房、浴室、儲藏室、工作陽台等，設計上著重於空間機能性、安全性表現。

3. 私密空間：主臥房、孩童臥房、孝親房、客房等，設計上著重於空間個性化、舒適性表現。

若從嬰幼兒發展的需要，做居家設計規畫，可以讓公共領域與服務空間盡量集中相接連，並與私密領域有區隔。主動線要以嬰幼兒活動安全、便利為優先考量，次動線（連結到服務空間等）則以父母便利為準。

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#配色要領

張老師指出，嬰兒在3個月以後，漸漸能夠辨識紅、黃、藍、綠等色彩，以及垂直線、水平線、斜線等圖案，但嬰兒房的色彩還是以柔和、淡雅的色調來布置，較能營造安穩、靜謐的空間氛圍，也較能安定寶寶與新手父母的情緒。2~5歲孩童的臥室，可以開始嘗試使用輕鬆活潑的色調、圖案，讓孩子對空間有多元的想像。

室內設計師李曉年（以下簡稱小年）認為，「家具」與「牆面加上天花板」擇一作主色，例如，選擇牆面天花同色系時，家具選擇另一種色系作搭配，此外，淡色：暖亮色系以3：1的比例進行配色，能夠給人最為舒適的視覺效果。

環境空間藝術裝置設計師許書慈（以下簡稱SuZee Hsu）認為，大面積牆壁最安全的顏色為米白色、黃色、米色，她進一步說明，其實，光是白色就有20多種不同的白，爸爸媽媽可以上「Pantone 色彩系統」，先進行想像中的配色，看看成果是不是自己喜歡的；此外，黃色系搭配粉紅色系能夠表現活潑的感覺，等到孩子2歲以後，也可以與孩子一起討論如何為居家空間增添新意，帶著孩子自己挑選或決定喜歡的佈置，也會讓他們產生成就感唷！

爸爸媽媽可以上「Pantone色彩系統」，先進行想像中的配色，看看成果是不是自己喜歡的。（pantone.com）

張蕙心 現職：國立台中科技大學室內設計系專任講師 學歷：國立彰化師範大學工業教育與技術學研究所博士候選人 專長：空間環境視覺設計、色彩認知心理研究、設計教育研究 許書慈 SuZee Hsu 現職：環境空間藝術裝置 學歷：芝加哥藝術學院、愛德華藝術學院 經歷：十月設計、薇閣精品旅館 李曉年 現職：個人設計工作室 學歷：中國文化大學建築及都市設計學系 經歷： 建築師事務所、室內設計公司 Gillian 現職：IKEA 公關

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】