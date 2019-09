【親子關係】懂得這樣玩　爸爸與幼兒玩樂的好處會更多丨招雋寧

最新研究說明,爸爸要懂得「和子女玩」,避免「玩弄子女」。透過與幼兒遊玩,爸爸可以建立與幼兒之間的安全依附感,許多父職研究都確認了這效果。不過近日有研究指出,如果爸爸在遊玩時習慣操控,反而會打擊孩子的成長。

爸媽互補建立幼兒安全感

已有充分證據顯示幼兒出世的首個月,爸爸就已經與他有獨特的互動,那互動與媽媽的有所不同。爸爸的玩樂方式比媽媽更劇烈,有更多肢體動作,動作幅度也更厲害,這為幼兒帶來刺激。當幼兒感到太刺激時,他會走回媽媽身上取得安撫,然後又再期待與爸爸有下一回新奇的冒險。這種循環慢慢地建立起親子間的信任和安全的依附關係。

58對親子研究:爸爸的遊玩如何建立幼兒的安全感? 五位來自美國不同州份的心理學家進行研究,了解爸爸的刺激與幼兒安全感的建立之關係。 他們招募了58對父子、父女。在幼兒還是9個月時,就紀錄他們遊玩時的互動習慣,又在12至18個月期間以「陌生情境實驗」紀錄父子女的安全依附關係的強度。

研究人員指示爸爸引導9個月大的子女遊玩,在錄影片段裡觀察爸爸會否為幼兒帶來肢體上的刺激,包括了搔癢、與幼兒跳舞、「抱高高」、將臉頰輕擦幼兒的肚皮等,以及會否借助物件來刺激幼兒。

侵擾式玩樂:以爸爸的樂趣為中心 研究人員又特意觀察,那些爸爸遊玩時的「侵擾」行為的強度。侵擾,intrusiveness,是指爸爸以自我為中心的互動,遊玩時會卻無視幼兒的進度和觀感。例如爸爸以「極速」為孩子示範砌積木,整個過程都沒引導孩子參與,變相操控了玩樂和孩子。

當爸爸的速度過快,用命令的口吻,甚至有嚇怕幼兒的玩法,會令到幼兒主動退縮和害怕,這都表示了侵擾的程度太強。有時,你或會留意到有爸爸是以「玩弄幼兒」為樂的互動,而幼兒擺出一副「無癮」的樣子,在這種「玩樂」裡一點都不感樂趣。

沒有讓孩子按自己的進度來主導遊玩,這樣不單沒有促進幼兒探索,反而打擊了他們的興趣。

走入孩子的世界 築起安全感 研究結果顯示,那些在遊玩裡積極刺激幼兒的爸爸,的確能幫助父子女建立更安全的依附關係,只是,那些以爸爸自己的快樂為重的互動,並不會產生那種幫助的效果。

換言之,爸爸在玩樂時跟隨孩子的步伐,走入他的世界,對幼兒的刺激才能轉化為安全依附關係的建立。文獻如此形容:

……在爸爸注意並停止自己的侵擾行為下,(爸爸的刺激)才會形成有效的渠道,孕育與幼兒的安全依附關係。

Paternal stimulation may only be an effective avenue for fostering secure attachment if fathers are able to detect and end their stimulating behaviours when those behaviors have become intrusive.

懂得與孩子玩的爸爸,引起孩子對世界的興趣,他們就能更有自信,可以安心地探索新的體驗了。

參考資料:

Olsavsky, A., Berrigan, M., Schoppe-Sullivan, Sarah., Brown, G., & Kamp Dush, C. (2019). Paternal stimulation and father-infant attachment. Attachment & Human Development. DOI: 10.1080/14616734.2019.1589057