媽媽是「女超人」？　研究：沒有人天生能「三頭六臂」

每天都有很多任務在等待媽媽完成，家庭、事業、小孩樣樣都需要媽媽處理。很多人以為媽媽都是三頭六臂的女超人，不過有研究發現，現實是沒有「為母則強」這回事，大腦的設計並沒有multiple tasks，能夠成為全能媽媽，只因為有無限的母愛。

(GettyImage) 不論是全職媽媽和在職媽媽，每天面對的任務也一大堆，很多時候忙完了，一天也就過去了。很多人以為媽媽天生三頭六臂，擁有天生才能同時處理家庭和事業，但這個想法其實是錯誤的。 德國亞琛工業大學（RWTH Aachen University）近日發表一項研究，他們徵召了48對男女嘗試同時完成多項工作的檢測，結果發現不管男女，都有能力很快地完成各項工作。

當然，同一件工作有些人會做得好，有些人會做得較遜色，不過科學家們指出，這些都與性別無關。換句話說，女性並不是天生更善於處理多項工作，兩性之間也沒有智力的差異，也即是男性亦有能力同時完成多項任務。