媽媽是「女超人」？　研究：沒有人天生能「三頭六臂」

每天都有很多任務在等待媽媽完成，家庭、事業、小孩樣樣都需要媽媽處理。很多人以為媽媽都是三頭六臂的女超人，不過有研究發現，現實是沒有「為母則強」這回事，大腦的設計並沒有multiple tasks，能夠成為全能媽媽，只因為有無限的母愛。
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不論是全職媽媽和在職媽媽，每天面對的任務也一大堆，很多時候忙完了，一天也就過去了。很多人以為媽媽天生三頭六臂，擁有天生才能同時處理家庭和事業，但這個想法其實是錯誤的。
德國亞琛工業大學（RWTH Aachen University）近日發表一項研究，他們徵召了48對男女嘗試同時完成多項工作的檢測，結果發現不管男女，都有能力很快地完成各項工作。
當然，同一件工作有些人會做得好，有些人會做得較遜色，不過科學家們指出，這些都與性別無關。換句話說，女性並不是天生更善於處理多項工作，兩性之間也沒有智力的差異，也即是男性亦有能力同時完成多項任務。
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大腦設計：一次只能做一件事
蘇黎世大學的認知神經科學家Lutz Jancke指出，人類的大腦設計並不適合一心多用。他以駕駛汽車為例，駕駛者在操控汽車時，貌似能同時換檔和加油，事實上並非每個動作都是同步完成，而是按照順序先後去進行。
如果要一心多用，且完美地完成不同的任務，例如是一邊煮食、一邊談電話和照顧寶寶，Jancke指這顯然是個人能力，以及大腦額葉皮質受到訓練的結果，也即是媽媽能夠成為「全能女超人」是經過長年累月的訓練而成，依靠的全是無限的母愛，而不是過人的天賦。
假如長期扮演「萬能女超人」，結果只會是媽媽的體力和時間不足，感到巨大的壓力，影響心理和日常生活。因此，建議媽媽和家人一起協議分擔家務，讓家人一起承擔照顧家庭的重任。
參考資料：https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0220150