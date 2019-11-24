【家長壓力】父母也能有情緒　參考孩子的5個紓壓方法｜失敗媽媽

家長面對近日新聞，相信大多非常難受，身邊大部分市民也開始情緒不穩、無心工作，不管小孩有沒有接觸社會上實際在發生的各種衝突，看不看到很多暴力和峰煙四起的畫面，成人的負面情緒難免會感染到家中孩子。

因陳皮媽媽有不少親友的工作和生活也受社會事件影響，我也多次禁不住在三歲多的孩子面前落淚。雖然不能事事令孩子明白媽媽的情緒，但在孩子面前，坦然告訴他，媽媽也是普通的人，也是會「因遇到無法改變的事和暫時解決不了的問題而感到非常傷心、心情不好、暫時不想說話。」最重要，就算解釋不了，也好好的擁抱孩子說，「就算有情緒的媽媽，也一樣愛你。」

作為要照顧小朋友的成人，我們需要更加關心自己每天的心理狀況，適當的紓緩自己心中的壓抑和鬱結，畢竟照顧孩子實在要太多的心神和愛，當我們走到無力了，定必先好好照顧自己。

如實在沒有機會交給其他人托兒，給自己放空默想的時間，也可和孩子參與一些較為安靜的活動，洗滌一下心靈。

1. 斷捨離

越少越自由，為自己家居好好做一次斷捨離，把一直無需要的東西轉贈或丟棄，讓我們人生變得更輕省，給家和自己一個新的開始。

2. 接觸大自然

縱使很多公園受污染，還是有部分未受波及的效野地區。暫時放下手機和新聞一會，輕裝上陣到大自然山上散步，呼吸一下無污染淨土的氣息，出一身汗、釋放壓力和情緒創傷，從新得力。

3. 浸浴

在家浸暖水浴，並好好整理自己思緒，想想感恩的小事。

4. 玩泥膠

跟孩子用畫紙或泥膠自由創作。這些玩意不是小孩的專利，對成人來說同樣也紓壓之效。

5. 下廚

買些健康的食材下廚。心情不好時，很容易吃大量垃圾食物，但這無助復原，反而更傷身體。其實即使廚藝不佳，也可從簡單的小食或甜品入手。

不是要逃避視而不見，而是要定期讓心靈走出困境，守住自身和孩子的情緒，才有能力為受傷了的香港做更多改變。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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