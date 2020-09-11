育兒理財｜以租代買、笑納二手衣物　6大慳持方法減省湊仔開支

誰說育兒一定要花大錢？想省錢的媽媽照過來！網紅媽媽小雨麻、碧安朵教你6個不花錢養孩子的方法，除了讓孩子滿意又開心，也使媽媽每月買包不糾結。

減省育兒日常開支6大方法（點圖瀏覽）↓↓↓

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當了媽以後，最怕逛百貨公司，想買一個包包前總是想了又想，難以下手，最後決定買個包包掛飾慰勞自己就好，卻常常事後想到那個包……內心忍不住酸又澀。

媽媽們，做了母親，更要對自己好一點，因為先有快樂的媽媽，才有開心的寶寶！碰到想買的喜歡東西時，千萬別急著剁手，試著把養兒育女開銷省一點來買件衣服犒賞自己，一點都不為難！兩位網紅媽媽教你如何養孩子不花錢、最省錢。

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方法1：穿恩典牌衣服．不擔心化學藥劑殘留

買一件有機棉寶寶衣就要花上千元，孩子成長速度很快，常常穿不到幾個月便不能穿，接收親友相贈的二手衣，是個省錢的好方法。

育有兩名女兒的知名親子部落客小雨麻強調，親友相贈的恩典牌衣服，省錢又環保，並能降低孩子接觸到化學染料的機會，而且衣況通常新又好！因此當自己女兒們有穿不下的衣物時，「我會毫不猶豫地轉手，並考量親友家空間收納量不足問題，優先轉贈給比自家孩子小1～2歲的寶寶，其餘則視情況捐給當地育幼院。」

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方法2：募集．購買二手用品減少開銷

知名親子部落客碧安朵認為，階段性育嬰用品如：推車、嬰兒床等可以撿親友的二手貨，透過加入媽媽二手社團，藉由媽媽們彼此分享交流，也能互惠、互贈許多用不到的物品。

其次，買二手商品也是一種省下不少錢的方法，比購買全新用品便宜一半以上的價格，碧安朵分享，「蝦皮購物」上有很多媽媽們釋出二手用品，「像我自己的第一個和第二個某知名品牌媽媽包，還有疏乳棒、母乳袋都是在蝦皮上找到二手好物。」

碧安朵提醒，在買二手物品的時候，建議要跟賣家多溝通，有些二手物的品質真的很好，像是她入手的二手媽媽包看起來幾乎全新，連配件都沒打開過，但因為是二手貨，價格硬生生就是比專櫃少了1,000元以上，真的是挖到寶。

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方法3：吸乳器．玩具．節日造型服等階段性物品以租代買

有些育嬰用品只能用一陣子，長大到某一階段性年齡之後就用不到了，小雨麻建議，如果不會因材質老化而影響安全者，可以租代買。以吸乳器為例，品牌眾多且不能試用，常常買到昂貴又不見得適合自己的產品，透過租賃可試用到不同品牌，確認產品合用後，媽媽們可上網搜尋相關店家。

此外，還有寶寶階段才會使用到的用品、玩具、遊具、節日造型服等，使用期間非常短暫，如：抓周（編：小孩一歲時的預卜嬰兒前途的習俗）、萬聖節或聖誕節造型服，可能只穿一次後，隔年就穿不下了；或是有些玩教具體積較大，如：室內滑梯、搖搖馬、帳篷、廚具、娃娃屋、騎乘玩具等，當孩子不再使用後，對家庭儲存空間是一大挑戰，這時用租用的方式，不但划算不浪費，也能在租賃過程中，了解寶寶的喜好。

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方法4：借閱圖書館繪本與孩子一起讀

常在家與寶貝進行親子共讀，不但可增進情感交流，對孩子的認知、語言能力、創造力等都有幫助，建議越小開始越好，甚至胎兒在母親肚子裡就可以進行，讓胎兒更早認識爸媽的聲音。

親子共讀非常重要，但是一本繪本書動輒200～300元，爸媽如果沒有太多預算買書，怎麼辦？知名親子部落客碧安朵建議：「圖書館是一個借書十分便利的地方喔！」如果家裡離圖書館有段距離，也可以和媽媽好友們交換繪本，透過借書和交換繪本的方式，能在購買之前先了解孩子的喜好，當孩子真的很喜愛某一本繪本，再入手也無妨。

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方法5：參加博物館、美術館、親子館免費課程

碧安朵提到，很多爸媽都想要帶寶寶或是孩子參加課程，但是一堂課通常要價500～800元以上，她非常推薦媽媽關注各大博物館、美術館的課程資訊，這些兒童課程不但是免費的，而且是由專業人士擔任老師，爸媽只要定期瀏覽開課日期、登錄預約就好。

「如果孩子還沒有上幼稚園，又想要讓他有不同的學習刺激，博物館、美術館的免費兒童／親子活動是最好的選擇。」碧安朵說。

此外，小雨麻表示，各地方政府委外經營的親子館也定期開放許多的免費課程，可至官方網站查詢與預約。全職媽媽也可參加學齡前的自學團體（PG），達成免費共學的上課模式，不過是否能完全免費也要看參與家庭的共識，有些自學團體聘請專門老師，或特殊課程如：上山觀察生態，也需要收取費用。

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方法6：全職媽媽省下育嬰費．保母三節獎金．幼兒園費用

日劇「月薪嬌妻」探討家中勞動有價，劇中男主角津崎平匡雇用女主角森山美栗整理家務、準備三餐，並提供薪資和居所，引發網路討論熱潮；小雨麻認為：「應該肯定另一半在家帶孩子的工作價值，全職媽媽必須有薪看待！」

小雨麻分析，以臺灣薪資行情計算，托育2名小孩、煮飯、製作副食品、家事清潔，外包價碼至少每月得支出將近6萬元，而且這是每日工作9小時，尚未計入週休二日、三節獎金的行情，若再計入夜間托育、心理諮商、幼兒教育、開車接送與都會區的物價指數，花費將更為可觀。

因此，等於1個月為家庭節省了6萬元的全職媽媽，本身就是省錢的方法，而且也能增進親子情感及教養上的默契，但另一半要認可媽媽在家勞動的價值，並心存感恩，時常分擔家事和育兒責任。

雖然節省開銷對媽媽們很重要，但在育兒過程中有些東西不能省，比如，「適時表達對孩子的關愛不能省。」因為金錢有價，陪伴與關懷，無價。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：網紅媽媽私藏撇步．6方法讓你養孩子不花錢！】