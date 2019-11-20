【爸媽補習班】4歲為界　發音不準歸因父母照顧太周到？

言語是良好的溝通的基礎，小朋友善於表達，也有助他們抒發情緒。有些家長發現小孩的發音不準確，擔心是與「黐脷根」有關。言語治療師潘文瑋（May）指小朋友在1歲半至4歲仍是言語發展階段，家長可留意小朋友在咀嚼吞嚥上有沒有出現困難，以及在4歲之後的言語發音是否準確。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：李偉軒

言語治療師潘文瑋

問：小朋友幾歲可判斷發音不準？

答：一般小朋友成長的過程中，一開始都是說BB音，BB音沒有分準與不準。由1歲半至4歲，不同階後也在掌握不同的發音，簡單而言，到4歲而發音仍未準確，那就需要留意，或需要尋求言語治療師查找小朋友因什麼問題，而導致發音不準。

問：如何分辨BB音還是發展遲緩？

答：小朋友4歲以前有些發音不準確的話，那要看看那些錯音是否在他的年齡中屬於正常。例如在3歲s音未準，「沙灘」變了「Daa1灘」，但有機會在3歲半的時間，s音就發展得到，便算是合理的錯音，不用太擔心。但假如到了3歲，最基本的pa音也發不到，如「蘋果」經常發了「bin4果」，出不了那口氣，在3歲這階段就是發展遲緩了。

發音不準可能與口肌發展有關。

問：還有什麼原因會導致發音問題？

答：其實很多時候，小朋友的發音問題與脷根無關，反而與口肌或其他方面有關。有時家長照顧小朋友太周到，食物剪得太細碎，令小朋友缺少了咀嚼的訓練，牙骹的位置會不夠力。我們亦常見這類小朋友有「啤梨面」，面珠的位置很有肉，可能是肌肉不夠力的表徵。

平常說話，我們合上牙齒就能對齊，但小朋友口肌不夠力的話，他們的牙齒會合得不夠力，例如發出s音，上下兩排牙齒經常會滑開，一發S音就牙齒不能對齊，結果不能準確發音。

牙齒不夠力對齊咬實。

問：可以如何幫助小朋友？

答：在口肌不夠力量的情況下，有幾個牙骹的訓練可以和小朋友一試。

訓練：牙膠棒

請小朋友咬住牙膠棒或雪條棒，讓他咬實，訓練口肌肌肉。

請小朋友的一邊牙齒咬住牙膠棒，為他固定牙骹，再請他發出聲音，訓練適當的發音強弱度。

另外，有些小朋友不懂自行控制將下巴和舌頭分開活動，因此他在la音也會發出ya音，出現發音問題，只要我們給他牙膠棒咬住，固定下巴，不讓下巴移動 只動舌頭再嘗試發出la音，像唱歌一樣。小朋友便感整個發音會做得更好。