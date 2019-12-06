【爸媽補習班】懶音不等如發展遲緩　3個方法為小朋友糾正發音

有些小朋友發音不正，與發展遲緩、口肌組織結構也沒有關係，可能是他們分不清一些發音上的分別，導致說話時出現懶音，結果聽起上來發音都是怪怪的。言語治療師潘文瑋（May）教大家用2個遊戲和1個發音練習，來幫小朋友擺脫懶音！

言語治療師潘文瑋（May）指出，懶音並不是小朋友發不到那個字的讀音，她舉例說：「我食橙」的橙（caang2） 和「我炒餸」的「鑊剷」的剷（caan2），這2個音小朋友不是發不到，可能是他們並不察覺這2個音有分別，聽起來「橙」和「剷」好像一模一樣。這情況下會導致他們平日說話也分不清這2個音。

懶音的問題不是小朋友專利，大人也有。第一步要訓練小朋友是不是聽到2個音的分別，因此建議會做一些聽覺辨識的訓練，先要小朋友聽得準「橙（caang2）」和「剷（caan2）」有何分別，甚至發音上嘴形有何不同，這情況下小朋友分到那個音，才能有效改善得到懶音。

聽覺辨識

遊戲一

1.在小朋友面前放2幅圖畫介紹給小朋友知道圖片的讀音和方法。

例如：「這裏有一個橙(caang2)。」讀的同時讓小朋友觀察發音時的口形。

2.介紹完畢後，試讀其中一個發音，讀對了就請小朋友舉起圓圈，讀錯了則舉起交叉，確定小朋友是否聽到發音上的分別。

遊戲二

1.放2幅圖片在小朋友面前，今次由小朋友聽聽，對方是讀橙(caang2)還是橙(caang2)。

2.讓小朋友辨識並指出正確圖片。

發音訓練：

1.解釋發音時需留意的細節，例如讀「橙(caang2)」的時候，讀完之後嘴巴打開；鑊剷的「剷(caan2)」讀完舌尖在上面。

2.讓小朋友親自嘗試。