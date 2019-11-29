【爸媽補習班】發音不準和黐脷根有關嗎？十個只有一個相關

經常聽到「黐脷根」、「剪脷根」，到底脷根是什麼？是不是發音不準確，一定和脷根有關？言語治療師潘文瑋（May）更指小朋友發音問題只有十分之一和脷根有關，即使有關也不一定要剪，到底點解呢？ 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：李偉軒

言語治療師潘文瑋

問：什麼是黐脷根？

答：其實黐脷根是一個結構問題，脷根是在舌頭下面，拉扯住舌頭的組織。「黐脷根」就是脷根長在舌頭較前位置，拉扯住舌頭，舌頭向上、向前、向左右移動時便受到限制。

簡單而言，當小朋友伸出舌頭，當家長看到舌頭伸出時，形狀並非圓圓的，而是像心型般拉入去，這是很明顯的黐脷根徵象，而黐脷根是會影響小朋友發音和進食。

黐脷根是一個結構問題。

問：黐脷根對發音有何影響？

答：發音方面，如果脷根拉住舌頭，舌尖活動得不好的話，最明顯是Da Ta音、la音，這些發音都需要舌頭靈活。例如la音，我們張開嘴巴，舌頭能上下活動得很好，但假如脷根黐住了，小朋友便說不到「lalala」，都變成了「yayaya」，感覺好像下巴和舌頭要跟着一起動，影響發音。

另外就是一些磨擦音。磨擦音是需要用舌尖頂住牙齒，發出磨擦音。假如他的舌尖不夠力，磨擦音不集中，例如一些s音，不是「s」，而是變了一些雜聲。這不是發音遲緩，這是發音障礙，家長必須要留意。

如小朋友有黐脷根問題，會出現發音和進食的困難。

問：能預早發現黐脷根？

答：假如舌頭被脷根扯住、不能活動自如，即使奶嘴放到舌面，要進行咀嚼動作也會較困難。因此家長可以留意，小朋友吃奶時會否經常會嗆倒，又或是不願意吃奶，因為常嗆倒令他害怕，吃奶吃得不好。這情況可能要讓兒科醫生看看，因為進食問題會伴隨成長。

透過訓練，可能不用剪脷根。

問：黐脷根一定要剪？

答：如果脷根黐住舌頭，伸出來的時候伸不到很長，或者是一個心型，但是影不影響功能？可能是不影響。因為我們沒有一個發音需要舌頭伸長來發音，只要基本做到頂到牙齒，有足夠的活動能力，根本不影響發音。所以就我們所見，十個發音有問題的小朋友，最多只有一個與黐脷根有關，即使與黐脷根有關，有機會透過訓練，也可以有足夠的活動能力滿足發音需要。