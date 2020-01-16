公廁洗手液含菌量超高　醫生提醒小朋友去廁所洗完手必做2步

近日不少學校相繼爆發流感，加上截至1月15日，本港的武漢肺炎懷疑個案已增至76宗，人人自危。市面更一度掀起口罩搶購潮，大家紛紛做好個人防護。而其中一道大家耳熟能詳的個人衛生法則，便是「洗手、洗手、洗手」。可是，有研究指，公廁洗手液含菌量超高，隨時成為疾病的傳染渠道，更有家長搶購肥皂紙等便攜清潔產品。究竟在使用公廁時，有什麼注意事項？洗完手，如何確保雙手不是沾滿細菌？

隱藏超級惡菌

美國亞利桑那大學細菌學專家Charles Gerba曾於去年進行研究，在新澤西州和俄亥俄州一共296家食品企業，測試公廁皂液器的內部含菌量。結果顯示，約15%的洗手液含有對人體有害的細菌，包括抗藥性大腸桿菌和沙門氏菌。該研究小組還發現了超級病菌克雷伯氏菌（oxybca oxytoca）的蹤影，並表示這細菌可能會侵蝕皮膚，或會致命。這些可填充的大容量皂液器之所以成為細菌溫床，主因是沒有定期清潔，因而成為疾病傳播的潛在渠道。

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醫生：洗完手再用酒精搓手液

家庭醫生關嘉美表示，公廁洗手液的來源、更換程序等都是不明，可能未必如預期般乾淨。「用完洗手液洗手，更穩陣的是用酒精搓手液或消毒啫喱再搓搓手，然後再用紙巾墊著廁所門柄離開。」至於最近頗受家長歡迎的便攜清潔用品，如肥皂紙、肥皂棒等，關醫生指，選擇時要注意產品的質素，如其含菌量、是否合乎安全標準等，用完之後亦宜過水沖洗乾淨。

資料來源：MetroUK