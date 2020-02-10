【校園電競】小學首推日本AR閃避球　結合STEM元素怕波孩子都玩得

小學的體育課程，大多圍繞跑跑跳跳及各式球類運動。不過隨著電子競技不斷進步，體育項目亦日新月異。有小學的體育課引入源自日本的「HADO」AR閃避球，結合STEM元素，讓學生一邊運動，一邊接觸新科技，激發他們的協作與溝通能力。這項新興運動讓平時「怕波」的孩子也興奮雀躍，刺激緊張的賽事令師生也樂在其中，現場更是尖叫聲不斷！ 攝影：黃寶瑩

結合STEM元素 需賽前討論

源自日本的「HADO」AR閃避球由日本遊戲製作公司HADO創作，以增強實景技術（Augmented Reality / AR）結合傳統閃避球運動，打造出真正「動起來」的電競項目。日本當地更定期有AR閃避球世界盃比賽，以3人對3人作賽，於限時80秒一局內，以電球擊中並KO對方一次（4個花瓣）可得1分，防守則以身體避過電球或架設盾牌抵擋，在限時內取得最高分者獲勝。

聖公會基顯小學是全港首間引入AR閃避球的小學，體育科主任鄭志榮老師表示，最初在運動博覽中得悉這項新興運動，了解到AR閃避球與其他電競項目不同，需要真正落場「郁動」，遂向學校提議引入，成為體育課程的一部分。學校近日更舉辦了首場「e-Sports Day」，讓學生率先試玩，並在室內禮堂設置電視，讓其他同學觀賽打氣，師生們也十分投入。

校方在e-Sports Day舉行前，先在周會向同學介紹AR技術、遊戲的玩法。這項運動結合STEM學習元素，例如科學上的能量轉換、數學上的計算，包括出球角度、儲氣速度、盾的強度，隊伍中更會有一個指揮角色，讓同學發揮領袖才能。有玩過AR閃避球的學生分享，AR閃避球好玩刺激，但比想像中難玩。「對手可以起防護網，比傳統閃避球需要更多戰術，開始之前需與隊友討論更多，預先協調，商討如何互相配合。」

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吸引「怕波」小朋友

體育科主任何欣欣老師認為，AR閃避球可與傳統閃避球互補不足。「在傳統閃避球遊戲中，比較叻的小朋友會主動搶球、攻擊，比較被動的小朋友的參與度較低；但AR閃避球比賽中，每個小朋友都有各自的角色，不只攻防，也會一起思考策略，參與度和運動量也可補足傳統閃避球，尤其更多女孩子會比較喜歡AR閃避球，因為被球打到也不會痛。」

駱瑞萍校長指，AR閃避球可以照顧到平常不太喜歡運動的小朋友。「他們平時可能坐埋一邊，但今次也會走出嚟玩。佢哋見到人地玩，又會激發到自己，『我都可以叻啲㗎喎』，甚至之後更有勇氣去再玩其他運動。雖然每人只是落場玩80秒，但佢哋都好興奮雀躍，就算坐在場邊也是參與其中，一邊睇人點做，一邊傾點樣做，一邊打氣。」

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沉浸式教學 迎合廿一世紀

身處數碼時代，駱校長認為，在傳統體育課中，也要「將新嘢帶俾學生」，以切合未來的發展趨勢。「過多十年八年，佢哋大個咗，個世界一定係圍繞科技。不論任何科目的STEM，我哋都唔希望學生剩係坐喺度。當父母都係攞住電話嘅時候，好難要求小朋友攞住課本坐定定。體育課亦要將舊有的教學模式，結合新元素，即使去到大學，體育科也不會只叫你跑步，課程會牽涉數據記錄、透過錄像改善運動姿勢等科技元素。」

校方表示來將以「沉浸式教學」的方向發展，在不同科目滲入AR或 VR（虛擬實境 / Virtual reality）元素，讓學生在課堂感受到學校以外的場景。例如在中英文作文課，透過VR去刺激他們的想像力；同時加入不同形式的閱讀，如增設AR圖書，吸引對閱讀沒太大興趣的小朋友。駱校長表示，解難、團隊合作、溝通能力，也是廿一世紀社會需要具備的條件。「要跟貼世界大趨勢，先要令課堂有趣好玩，讓學生明白學習與生活根本是息息相關。」