【幼兒發展】兩歲幼兒比同齡孩子多認識30%生字　只要靠一個方法

為了能讓子女贏在起跑線，很多家長早在孩子進入幼稚園之前，便付出不少金錢，為他們報讀了各樣興趣班或購買大量學習教材，務求讓子女能在幼稚園面試時能有最好的表現。不過，上年一份研究報告發現，原來要提高子女的語言能力，不一定需要大灑金錢，多與一、兩歲嬰兒的說話也能達到很好的效果！

上年9月，英國四間大學的學者在一份名為「Developmental Science」的科學期刊上發表了一份報告，發現經常和照顧者有眼神接觸和開口說話的一歲BB，在成長到兩歲時，會更容易發展出更好的語言能力。

實驗過程中，科學家拍攝了11至12個月大的BB和他們的照顧者在家中相處的情況，並要求他們如平常一樣玩樂。其後，科學家把這些攝像帶回大學，仔細觀察BB發出聲音的情況和身體動作，並留意照顧者的反應；最後邀請照顧者填寫一份問卷，詢問BB能否說出一些關於動物、日常生活和食物的生字。

統計結果顯示，19個月大的嬰兒平均懂得100個生字，而那些早期與照顧者有正面互動的嬰兒，平均更可以認得多30個生字。

多對話及回應 加強BB語言能力

據以上結果，那些看着照顧者說話的一歲嬰兒，在到達兩歲時的詞彙量將會達至最多；如果照顧者在嬰兒說話後作出回應，效果更佳。

「大部分11至12個月大的嬰兒都開始學習與人溝通……BB在學懂說第一個字之前，已經會在不斷嘗試學習溝通。當他們這樣做時，其實照顧者有機會和他們對話，若能給予回應，會對BB學習語言有很大的幫助。」來自雪菲爾大學心理系的研究者唐納倫教授（Ed Donnellan）說。

不用花費就可改善孩子語言能力

這次的研究讓我們看到，要改善嬰兒的語言能力，我們不一定事事都要購買那些昂貴的玩具或學習用具等玩意，只要在BB說話時給予回應，家長也可以訓練到BB的口才。

而且，我們在任何時間和地方也可以訓練BB。「例如，你在洗衣服時，可以說一些和襪子有關的事情……無論在公園、車子內、吃飯或洗澡時，你也可以藉此和BB說話溝通。」華威大學研究者麥基倫（Michelle L. McGillen）教授說。

參考資料