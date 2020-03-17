小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

Ken Sir【小學41校網 – 九龍城區 】官津及直資私立小學答問大會

答問大會將會涵蓋41校網內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 – 拔萃小學、喇沙小學、華德學校、九龍塘官立小學、瑪利諾修院學校(小學部)、耀山學校、嘉諾撒聖家學校、嘉諾撒聖家學校(九龍塘)、中華基督教會基華小學(九龍塘)、九龍塘天主教華德學校

直資私立小學 – 啟思小學、九龍塘方方樂趣英文小學、聖若望英文書院(小學部)、九龍塘宣道小學、九龍塘學校(小學部)、九龍真光中學(小學部)、民生書院小學、香港培道小學

日期：2020年3月23日（星期一）

時間：20:00 - 20:45

地點：Zoom視像直播

費用：$100 /位

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