Ken Sir【70至74校網 – 屯元天 】官津及直私小學答問大會

小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。無需出門、在家直播互動。

Ken Sir【小學70至74校網 – 屯門、天水圍及元朗區 】官津及直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋70至74校網內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 (70校網) – 五邑鄒振猷學校、樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 、柏立基教育學院校友會何壽基學校、屯門官立小學、香港紅卍字會屯門卍慈小學、台山商會學校、保良局志豪小學、保良局方王錦全小學、世界龍岡學校劉德容紀念小學、香港路德會增城兆霖學校、仁德天主教小學、中華基督教會何福堂小學、仁濟醫院羅陳楚思小學、中華基督教會蒙黃花沃紀念小學、僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校、道教青松小學(湖景邨)、保良局梁周順琴小學、道教青松小學、保良局莊啟程第二小學

官津小學 (71校網) – 中華基督教會拔臣小學、青山天主教小學、伊斯蘭學校、興德學校、路德會呂祥光小學、博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校、博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學、聖公會蒙恩小學、保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學、東華三院鄧肇堅小學、仁濟醫院何式南小學、仁愛堂劉皇發夫人小學、順德聯誼總會李金小學、順德聯誼總會胡少渠紀念小學、順德聯誼總會何日東小學

官津小學 (72校網) – 樂善堂梁銶琚學校、樂善堂梁銶琚學校(分校)、香港學生輔助會小學、伊利沙伯中學舊生會小學、伊利沙伯中學舊生會小學分校、元朗公立中學校友會鄧英業小學、天水圍天主教小學、天水圍官立小學、元朗寶覺小學、東華三院姚達之紀念小學(元朗)、東華三院李東海小學、獅子會何德心小學、天水圍循道衞理小學、香港青年協會李兆基小學、香港普通話研習社科技創意小學、中華基督教青年會小學、宣道會葉紹蔭紀念小學、順德聯誼總會伍冕端小學、十八鄉鄉事委員會公益社小學、金巴崙長老會耀道小學、聖公會天水圍靈愛小學、潮陽百欣小學、香港潮陽小學 、嗇色園主辦可銘學校

官津小學 (73校網) – 元朗朗屏邨東莞學校、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校、光明學校、聖公會靈愛小學、元朗商會小學、元朗公立中學校友會小學、元朗朗屏邨惠州學校、佛教陳榮根紀念學校、南元朗官立小學

官津小學 (74校網) – 鐘聲學校、錦田公立蒙養學校、光明英來學校、中華基督教會元朗真光小學、八鄉中心小學、惇裕學校、港澳信義會黃陳淑英紀念學校、通德學校、基督教宣道會徐澤林紀念小學、聖公會聖約瑟小學、元朗官立小學、佛教榮茵學校

直資私立小學 – 基督教香港信義會宏信書院、鄉師自然學校、基督教香港信義會啟信學校、保良局香港道教聯合會圓玄小學、和富慈善基金李宗德小學、激活英文小學

日期：2020年3月25日（星期三）

時間：21:30 - 22:15

地點：Zoom視像直播

費用：$100 /位

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