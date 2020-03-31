【肺炎停課】用電腦上網學習怕藍光傷眼？眼科醫生拆解護眼謬誤

因應新冠肺炎 (俗稱武漢肺炎）疫情影響，小朋友在停課期間都會留在家中學習和上課，有更多機會接觸電子產品。這些產品都會發出藍光，部分家長可能擔心子女健康受損。藍光究竟是甚麼？它會對眼睛造成損害嗎？留在家中的家長及小朋友又可以怎樣保持眼睛健康？眼科醫生湯文傑拆解藍光對眼睛的傷害，並提供護眼小貼士。 【撰文：張惠珍】

什麼是藍光？

湯醫生指，光線可分為可見光及不可見光，其中紅外線及紫外線屬於不可見光，而平時可以看到「紅橙黃綠青藍紫」就是可見光。

藍光便是在可見光中，波長最短，而能量最高、有害的藍光，這些藍光的能量很強，可以直接穿入眼球最深處的視網膜中心。一旦眼睛長時間暴露在藍光下，有機會引致燒傷及視網膜的黃斑病變，導致失明。

處於現代數碼世界，我們經常會接觸到電視機、智能手機及平版電腦等電子產品，很大機會接觸到藍光。雖然大部分的藍光都是來自太陽，但電子產品卻能發出更明亮、波長更短的藍光。

雖說藍光對眼睛構成損害，但熒幕上的藍光其實沒有那麼強烈。「在實驗室內，白老鼠長時間暴露在極高強度的藍光下，會導致黃斑點的自由基氧化，造成傷害。因此，實驗人員推斷出藍光與老年人的黃斑病變有一定關係。」湯醫生指在日常生活中，一般電子熒幕所發出的藍光，強度遠遠弱於實驗室使用的藍光。現時亦沒有任何明確的臨床研究，證明日常生活的藍光會傷害人類眼睛。

美國眼科醫學會不建議使用任何特殊眼鏡

美國眼科醫學會（AAO）曾發表過聲明，智能電子產品發出的藍光，其能量及光度不足以導致眼睛產生疾病，甚至不會引起眼睛疲勞。因此，學會不建議我們使用任何特殊眼鏡。

比起藍光，過度使用電子產品才是引起眼睛疾病的重要因素。AAO也曾指出，眼睛疲勞與使用智能電子產品的方式有關，但與它們發出的藍光並沒有關係，也不建議使用任何特殊眼鏡。湯醫生亦表示，近期因視力問題而求診的人數比例沒有明顯上升。顯示電子產品熒幕上的藍光，也沒有我們想像中那麼厲害，家長們毋須過於擔心買不到防藍光眼鏡。

在疫情下小朋友眼睛容易超出負荷

過分使用電子產品會造成甚麼後果？若小朋友經常使用電子產品，會使眼睛的睫狀肌提早退化，睫狀肌也可能會因為眼睛用力過度而變得無力，無法收縮調節。加上小朋友在這段時間經常留在家中，進行戶外活動的機會更少，令小朋友觀看遠景的時間大大減少，眼睛的負荷便更大。

「現在疫情嚴峻，不建議到人多擠迫的地方，但我們亦可以考慮到空曠的地方或公園，讓孩子進行一些心曠神怡的戶外活動，接觸自然光，令身體釋放維生素D及多巴胺，預防近視。」湯醫生這樣說，並建議孩子們每天進行兩小時的戶外活動。當然，大家要在活動時保持個人衛生。

雖然電子產品上的藍光不會對我們的眼睛造成太大的影響，但是我們最好也避免直視藍光的時間，另外也應遵循以下的護眼守則：