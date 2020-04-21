【兒童口罩】搶購實惠、一田口罩攻略　預購本地製學生口罩

新冠肺炎（COVID-19）疫情未完全遏止，大家「除罩」之日遙遙無期，仍需努力四出撲罩。一田網上eshop由今日（21日）起發售防疫包，而在本周四（23日）和周五（24日）均會出售兒童和中童尺寸的口罩；而實惠亦開始登記購買口罩。另外，有本地的家長不忍學童「缺罩」，父母均變身「櫈仔黨」，決定推出本地學童口罩，並增設護耳扣，令小朋友長戴也不痛，該口罩本周四（23日）推出預購。

一田eshop每日推出防疫包

一田由4月21日至24日均有不同牌子的口罩和防疫產品在網店eshop發售，而在23日及24日均主要出售兒童口罩。23日限量2000套，而24日則有3個尺寸的兒童口罩，包括加細碼兒童口罩、細碼兒童口罩和中碼兒童口罩，每款限量180至228套。（詳見下圖）

(一田FB圖片)

攻略：

由於今次的發售地點轉至網上，各位家長不用在實體店前通宵排隊，不過若準備功夫做得足，搶購的成功率亦會大增。在購入後，可選擇在沙田、大埇、荃灣、北角店免費自取，或是加80元送貨。

一田在Facebook帖文清楚表示，貨品放入購物車不等於成功，要以成功結帳為準。而結帳前，必須登入和填上地址及信用卡資料，若要成功、分秒必爭，做好以下3步，搶購過程定必更為順暢。

第一步：先入一田網頁https://eshop.yata.hk 註冊帳戶

第二步：進入帳戶＞地址簿

第三步：填入地址，並預設為帳單地址，以及預設為送貨地址

實惠抽籤購口罩

實惠由即日至 4月26日晚上11:59亦在可到網上登記預購口罩（網址：https://form.pricerite.com.hk/），兒童口罩及成人口罩名額各有2000名，登記時每人可以同時登記預購大人及兒童口罩，惟每人每款限購1盒，成功中籤人士可在4月29日獲得通知，並在4月30日至5月6日到門市取貨。本次未能中籤的人士，更直接參與下一輪抽獎，不需再額外登記。

（實惠FB 圖片）

本地家長推出自家品牌

2位本地家長豆爸爸和洋爸爸創立品牌「「Maskology口罩．學」，採用細菌過濾效率（BFE）達99%或以上之原材料，將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證。而且他們改良了耳帶的設計，提供「耳後唔痛」護耳扣和口罩存盒，令小朋友使用口罩時更舒適和衛生。產品預計5月至7月發貨。

（品牌提供圖片）

預購日期 ： 4月23日（星期四）中午12時起至接受限時網上預購

預購網站：www.maskology.com.hk/（將於4月23日早上11時啟動），成功登入後輸入電郵地址 登記。每個電郵只可登記一次。

成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。每個購買連結只可進行一次交易。

預購名額 ： 28,000個

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