3個疫情下生B星媽　楊秀惠楊怡楊思琦BB搶閘在母親節前出世

受到疫情影響，世界各地的醫院成為高危地區，讓不少準媽媽在預備分娩的過程感到困難。楊秀惠今日宣布提前誕下囡囡，被困馬來西亞的她表示「baby 出生的過程真的一點也不容易，不斷出現很多變數,和突發事件」，並分享指「今年的母親節， 我可以以母親的身分慶祝了」。除了楊秀惠，楊怡和楊思琦都搶閘在母親節前誕下仔女。

楊秀惠

楊秀惠於疫境下在馬來西亞秘密產女，她在Instagram中提及「今年的母親節， 我可以以母親的身分慶祝了🥰相比原定的時間提前收到了最珍貴的母親節禮物❤在馬來西亞因為疫情和行動管制的原因， baby 出生的過程真的一點也不容易，不斷出現很多變數,和突發事件。但慶幸我的女兒終於安全出世了🥰」，楊秀惠亦表示感謝馬來西亞醫護人員的悉心照顧，並 預祝佢哋和世界各地嘅醫護人員及大家都可以盡快抗疫成功。

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楊怡

楊怡早前宣布誕下囡囡，她在Instagram中表示「十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來説是無比幸福的🐣...... 急不及待想和大家分享......『這期待已久的禮物，我們已經緊緊的捧在手心中』。雖然較預期早了點，但感恩一切順順利利。我們這對新手爸媽，既戰戰兢兢，卻又無比興奮滿足❤️在這裡謝謝所有家人朋友的關懷協助。」

她感謝港安醫院（司徒拔道）的無微不至的安排和護士們悉心的照顧，並指出「即使未來充滿著未知之數，但我們一家堅信幸福總會眷顧每一個人，但願每一個逆境，香港都能平安過渡，願我們的小珍珠擁有堅毅的信心，健健康康，快樂成長，祝福大家」

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楊思琦

楊思琦於今年2月誕下兒子「 豬豬」，因為疫情影響，楊思琦雖然選擇在私家醫院產子，但醫院是容許只能一人進入病房陪產，因此楊思琦整個分娩過程由老公全程陪同，母親和女兒都不能探訪。

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