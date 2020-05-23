謝安琪張繼聰4千呎豪宅同仔女打機跳舞　Bob三層高別墅設學習間

香港地寸金尺土，很多人都嚮往住在大屋，擁有空曠的活動空間，而在新冠肺炎疫情期間大家都選擇留家抗疫，當中Bob林盛斌、謝安琪及張繼聰夫婦、李蘊、黎諾懿及陳浩民也在社文平台分享在家中與孩子的活動，更令豪宅曝光。

1.Bob九龍塘獨立別墅設學習間

育有4名仔女的Bob林盛斌經常在Instagram 分享和仔女的相處點滴，很多人都留意到Bob 和家人居住的家非常廣闊。Bob 現居於九龍塘獨立別墅，在以前發佈的影片中可見，Bob的家共有3層樓，4個仔女還有「學習間」，用作放置教材、做功課等，此外更有玩樂室，主人房大到可以讓仔女翻筋斗、拱橋和跳舞。

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2.謝安琪張繼聰4千呎大宅同仔女打機跳舞

謝安琪、老公張繼聰和仔女居住於比華利山獨立洋房，豪宅約4千呎大，不但有落地大玻璃可以看到無敵海景，客廳非常大，而且樓底甚高，張繼聰和兒子經常一起打遊戲機，亦會和女兒在大電視前邊唱邊玩。女兒年紀輕輕已經擁有自己房間。

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3.李蘊住廣州5千呎獨立屋

李蘊2015年下嫁內地金融才俊，其後產下一對仔女，一家四口定居於廣州5,000呎獨立屋。早前李蘊分享生活照，讓獨立屋曝光，除了有超高樓底的客廳及大型衣帽間，更可以於大型花園內打邊爐。

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4.黎諾懿家有特大天台種植物玩水

黎諾懿和太太李潔瑩育有兒子小春雞，一家三口居於西半山羅便臣道的帝匯豪庭頂層連天台，價值四千萬的單位，早前小春雞生日，黎諾懿更在家中為囝囝搞生日會，亦曝光豪宅的內部，只見客廳位置非常寬倘，招待親朋戚友都冇問題！而家中還有大露台可以種植植物和玩水！

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5.陳浩民家住泳池特式戶

陳浩民與太太蔣麗莎居住於半山壹號豪宅過千呎複式單位，當中最特別一定是天台特色泳池屋，天氣炎熱時可以一家人上天台游泳，閒時亦可以在泳池邊BBQ，下層露台亦可以種植植物，而下層客廳和飯廳配上落地玻璃窗，樓底高非常闊落。