前主播林燕玲榮升人母　黃婉曼生B後學廚轉行開餐廳

不少知名的新聞女主播因結婚生仔而淡出幕前，專心當媽媽照顧孩子。早前前無綫新聞主播林燕玲（小飛俠）於4月誕下「小小小飛俠」囝囝，她懷孕期間依然容光煥發。其實不少前主播包括鄭萃雯、黃婉曼、趙海珠及曾美華亦已經榮升人母，有部份更加是兩孩之母。 前主播離開新聞直播室，不一定要為養家淡出幕前，反而可以轉行創業或擔任顧問、兼職司儀等等，都有不錯的發展。

鄭萃雯轉行做公關

前無綫主播鄭萃雯自畢業加入無綫收費新聞台，成為主播。其後2016年獲晉升為採訪主任，不過升職不足半年，她便宣布離巢，結束與無綫新聞11年的賓主關係。鄭萃雯2016年懷孕，當時她還覺得自己能夠繼續當主播，但卻懷上一對孖仔，主播的工作讓她無法抽身照顧囝囝，為了孩子的成長，鄭萃雯毅然決定離職，轉為醫療公關公司顧問、兼職司儀。

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林燕玲經營網上生意

外號「小飛俠」的前無綫主播林燕玲（Ruby）今年4月榮升人母，41歲的「小飛俠」與老公葉浩文結婚後成功一索得男，她在Insatgram報喜並留言「Welcome to the world﹗我最愛的寶寶出世了，聽到你第一下哭聲，那感動無法形容，我別過頭來同你爸爸相視而笑，這一瞬間，只感到人生有多實在同美好，常說瞬間就是永恆，這刻我明白了。」

Ruby現時經營網上生意，同時復出主持的ViuTV節目《女主播智好傾》，邀請多位前主播亮相節目。

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黃婉曼法國學廚

黃婉曼畢業後加入無綫新聞部任職記者，2014年下嫁會計師男友馮柏基，婚後誕下兩名女兒，黃婉曼2015年曾遠赴法國廚藝學院Le Cordon Bleu修讀麵包文憑課程，其後開設一間專攻歐式麵包甜點的烘焙學校，以及餐廳RISE Kitchen。

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蔡雪瑩加盟光大新鴻基金融

蔡雪瑩2010年在無綫新聞台及無綫互動新聞台主播，其後於2014年正式離任，現時為自由身擔任企業、品牌或新股發布會司儀與接拍廣告等工作，並加盟光大新鴻基金融集團負責在「光大新鴻基尊尚資本管理」部門做銷售工作。蔡雪瑩2016年與上市公司亞洲木薯太子爺朱威霖奉子成婚，先後誕下一仔一女。

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趙海珠轉戰金融界

被譽為「最美麗的女主播」趙海珠畢業後於無綫擔任女主播，其後轉到金融界做「窩輪天后」，2011年與物流業太子爺男友結婚，其後誕下一子一女。

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曾美華主持飲食旅遊節目

前有線電視新聞台女主播及主持曾美華於2011年下嫁黎智英次子黎耀恩，其後誕下一仔一女。雖然已經離開新聞直播室，但間唔中亦會回有線電視幫忙，2016年曾經與孩子們拍《帶阿B去旅行》，前年亦為奇妙電視拍攝節目《小店大廚 - 台灣篇》介紹當地美食。