小朋友頭皮多長膿瘡　或患上脂溢性皮炎　醫生教路4大注意事項

天氣轉變，孩子特別多頭屑，以為沒什麼大不了？皮膚痕癢、皮屑剝落，也有可能患上脂溢性皮炎。女兒曾患脂溢性皮炎的媽媽伍太指，孩子病發時一大片頭屑剝落，更有小膿瘡！究竟什麼是脂溢性皮炎？什麼族群是高危一族？

症狀持續現膿瘡

伍太在接受訪問時表示，今年13歲的女兒約於一年前開始患上脂溢性皮炎。「好多頭屑，有些頭皮位置很痕癢，要時常用手搔癢。檢查頭皮的時候會發現一大片頭屑剝落。有時更有一些小的膿瘡，似乎是毛囊發了炎。」

她續指，症狀持續了半年，沒有什麼特定情況會令情況惡化，同時也不見有改善。直至女兒求診後，轉用醫生建議的洗頭水，情況才漸見改善。「另外就是經常保持頭皮清潔，即是常洗頭。洗後用凍風吹乾，避免刺激頭皮。」

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初生嬰兒、青少年較常見

皮膚科專科醫生陳湧指，脂溢性皮炎一般較常出現在幾個年齡層，包括3個月內的初生嬰兒、剛發育的青少年，以及三、四十歲的人士。「病情會比較反覆，在天氣轉變、精神壓力大的時候，會常見一點，暫時未有一個很有效的方法去根治。」

他表示，皮膚發炎時會有紅腫、脫皮、痕癢，多出現在油脂分泌較旺盛的部位，如眉心、鼻翼、上胸、上背，當出現在頭皮，則會有較多頭屑。「辨症時會看是否在這些特定位置脫皮。暫時未能很確切知道病因，但有研究顯示可能與真菌滋生有關。真菌會分解皮膚上的油脂，形成脂肪酸，令皮膚容易發炎、脫皮。」

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注意個人衛生

陳醫生指，如患上脂溢性皮炎，要注意清潔及個人衛生。「如有頭屑，宜盡量日日洗頭，採用市面上具去頭屑功能的洗頭水，減少油脂堵塞皮膚的情況。如果不能控制，便可使用外用藥物殺滅真菌，消炎和軟化頭屑。」

他補充，若嬰兒患上脂溢性皮炎，多是頭泥，沒有太多的不適，通常以潤膚產品軟化頭屑便可。「若是四、五個月大嬰兒，基本上頭泥已有明顯改善。當踏入青少年階段，荷爾蒙影響令油脂分泌旺盛，便會容易發作。病徵除了為孩子帶來不適，更有可能令自信心低落。如果見到小朋友寧舍多頭皮，眉心、鼻翼會紅腫，早點察覺及接受治療，便可盡量減低對小朋友的影響。」