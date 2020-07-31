親子下廚∣媽媽要餐餐自煮好頭痛？推介3大網上烹飪班學簡易菜式

因應近日山根肺炎疫情再度爆發，政府最新宣布容許食肆早午市重新開放堂食，惟晚市堂食依然被禁止。不善下廚，又不想經常食外賣，媽媽們可以怎麼辦？其實網上有不少烹飪班，透過直播或影片教授，無論是媽媽想自己學習，或與小朋友一起親子下廚皆可。

1.煤氣烹飪中心

煤氣烹飪中心推出網上烹飪班，一家價錢包影片上課、食譜，而且實習菜式材料將會送遞到家，方便大家學完立即實踐。課程款式非常多，包括北海道帶子撻、雞蓉燕窩羹、香滑栗子戚風卷等等，媽媽們可以按需要報名，而且食譜製作簡單，可以和小朋友一起下廚。

現時凡報讀網上烹飪班，更可獲煤氣烹飪中心現金禮券$100，禮券之後可以用黎報其他烹飪班，無論網上、實習或者示範班都可以！

+ 5 + 4 + 3

2.一煮教室 As One Cooking Academy

全球首個雲端無敏煮食平台「一煮教室 As One Cooking Academy」提供供無敏煮食教學影片，示範如何以沒有小麥和無麩質的原則下煮出美味食品，大部分食譜也不含常見的致敏源如雞蛋﹑牛奶﹑大豆和堅果。例如無麩質港式椰撻、無麩質蕎麥麵、無麩質吞拿魚包等等。

課程分為兩個章節，第一節為教學影片，第二節為食譜 (食譜可提供PDF檔下載及列印)。購買課程後兩者都可一生無限次觀看。看完影片後需買材料，可到一煮市集選購，讓大家可安坐家中，無憂下廚。

+ 8 + 7 + 6

3.好學校 hahow

好學校 hahow是一個學習平台，當中亦有提供線上烹飪料理與甜點課程，包括健康麵包、鏡面蛋糕、法式繽紛馬卡龍、日式料理（包括炸蝦丼、日式紅燒魚等），雖然選擇不多，但價錢相宜，而且講解非常細心。不過價錢並不包括食材，媽媽們需要自行購買。

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【媽媽必學】餐後食剩餸菜1小時內要放雪櫃 存放器皿唔好揀呢種

處理剩菜方法：