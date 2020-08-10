【留家免費活動】暑假抗疫在家　推介必玩3個親子活動

撰文：余嘉文
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因應新型冠狀病毒疫情影響，小朋友需要繼續留在家中，避免受到感染。不過每日留在家中，的確非常沉悶！今次推介3個親子活動小冊子，不但可以在家解悶，亦能夠學習理財及抗疫的小知識。
1.投委會 《我的理財活動手冊》
投委會推出全新《我的理財活動手冊》，結合「親子遊戲」及「理財教育」，包括好玩親子任務、思考問題、學習重點、挑戰記錄表及「理財小達人」好行為承諾。適合6歲至10歲的小朋友透過工作紙建立正確的理財觀念。（按此下載）
2.香港基督教服務處 抗疫小法寶系列
香港基督教服務處旗下學校社會工作服務為了疫情，推出抗疫小法寶系列，讓家長免費下載。抗疫小法寶透過小遊戲例如康樂棋、小手工等等，讓小朋友在家中邊玩邊學習抗逆小知識。（按此下載）
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3.香港基督教女青年會 停課抗疫在家活動小冊子
香港基督教女青年會推出停課抗疫在家活動小冊子，家長可以免費下載，小冊子分為繪本及小遊戲兩個部分，爸爸媽媽可以和小朋友一起閱讀，從而學習抗疫的各種小知識。（按此下載）
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