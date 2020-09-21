【小學概覽2020】全港直私小學學費表　女拔英華港同維持學費不變

《小學概覽2020》不久前於網上公布，家長可了解到各小學的教學模式、收生人數之外，也可以查看全港各直資及私立小學於2020/21學年的學費。我們集合了全港各區的直資及私立小學全年的學費資料，方便家長在報名及面試前有更多了解，為孩子揀選心水小學！

根據最新公布的《小學概覽2020》，今年並非所有直私小學也有加學費，相信與疫情有一定關係，不少直私小學宣布凍結學費，當中熱門的學校如拔萃女小學及英華小學，就沒有加學費，英華更是多年仍維持在每年學費$18,000。

九龍區

1. 聖若望英文書院小學部（私立）

全年學費：$66,000 (分10期繳交)

地址：九龍九龍塘窩打老道143號

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2. 香港培正小學 （私立）

全年學費：$53,400

地址：九龍九龍城窩打老道80號

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3. 香港培道小學 （私立）

全年學費：$48,060 (分10期繳交)

地址：九龍馬頭涌福祥街3號

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4. 保良局林文燦英文小學 （直資）

全年學費：$14,140 (分10期繳交)

地址：九龍土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號

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5. 民生書院小學 （私立）

全年學費：$52,500 (分10期繳交)

地址：九龍九龍城東寶庭道8號

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6. 九龍真光中學小學部（私立）

全年學費：$55,560

地址：九龍窩打老道115號

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7. 九龍塘學校小學部（私立）

全年學費：$57,000

地址：九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段

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8. 聖三一堂小學 （私立）

全年學費：$49,000 (分10期繳交)

地址：九龍富寧街57號

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9. 神召第一小學暨幼稚園 （私立）

全年學費：$48,000 (分10期繳交)

地址：九龍亞皆老街123號

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10. 拔萃男書院附屬小學 （直資）

全年學費：$43,930

地址：九龍旺角亞皆老街131號

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11. 啟思小學（私立）

全年學費：$116600 -$119,350

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

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12. 九龍塘宣道小學（私立）

全年學費：$56,650 (分10期繳交)

地址：九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓

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13. 聖若瑟英文小學 （私立）

全年學費：$44,000

地址：九龍觀塘道57號

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14. 福建中學附屬學校（直資）

全年學費： $32,500 （分十期繳交）

地址：九龍觀塘油塘村第二期

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15. 保良局蔡繼有學校*（私立）

全年學費：有待教育局批核

地址： 九龍深水埗郝德傑道6號

電話： 21482052

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（*此校非教育局網頁之列）

16. 新會商會港青基信學校*（私立）

全年學費： 有待教育局批核

地址： 深水埗廣利道5號

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（*此校非教育局網頁之列）

17. 英華小學 （直資）

全年學費：$18,000

地址：九龍深水埗英華街3號

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18. 崇真小學暨幼稚園英文小學部（私立）

全年學費：有待教育局批核

地址：九龍大埔道58號

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19. 德雅小學 （私立）

全年學費：$42,000

地址：九龍又一村達之路20號

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20. 聖瑪加利男女英文中小學 （直資）

全年學費：53,570 （分10期繳交）

地址：九龍深水埗深旺道33號

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21. 聖方濟各英文小學（私立）

全年學費：$47,000 （分10期繳交）

地址：九龍石硤尾街58號

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22. 嶺南大學香港同學會小學（直資）

全年學費：$16,960 （分10期交）

地址：九龍白田街三十三33號

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23. 九龍禮賢學校（私立）

全年學費：$49,800

地址：九龍又一村石竹路2A

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24. 地利亞英文小學暨幼稚園（私立）

全年學費：$34,000 (分10期繳交)

地址：九龍美孚新邨百老匯街84-86號

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25. 啟基學校 （私立）

全年學費：有待教育局批核

地址：九龍界限街71號新翼

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26. 聖母小學 （私立）

全年學費：$38,000 （分10期繳交）

地址：九龍黃大仙沙田坳道116號

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27. 國際基督教優質音樂中學暨小學 （私立）

全年學費：$56,000（分十期繳交）

地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號

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28. 德望小學暨幼稚園（私立）

全年學費： $43,400 -$44,500

地址：九龍扎山道381-383號

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29. 拔萃女小學（私立）

全年學費： $70,000

地址： 九龍佐敦道1號

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30. 保良局陳守仁小學（直資）

全年學費：$19,800（分10期交）

地址： 九龍油麻地海庭道六號

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31. 漢師德萃學校＊（私立）

全年學費：$80,520（分11期繳交）

地址：旺角洗衣街22號

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（*此校非教育局網頁之列）

香港區

1. 香港真光中學小學部（私立）

全年學費：$49,970（分10期交）

地址：香港大坑道50號

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2. 聖保祿學校小學部（私立）

全年學費： $55 ,000 （P. 1）

地址：香港銅鑼灣禮頓道140號

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3. 玫瑰崗學校小學部（私立）

全年學費：$46,660（分10期繳交）

地址：香港灣仔司徒拔道41號B 私立

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4. 聖士提反書院附屬小學（私立）

全年學費： $89,500

地址：香港赤柱黃麻角道30-32號

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5. 聖保羅書院小學 （直資）

全年學費： $30,000 （分10期交）

地址：香港域多利道777號

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6. 聖保羅男女中學附屬小學 （直資）

全年學費： $63,000

地址：香港黃竹坑南風徑11號

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7. 蘇浙小學（私立）

全年學費：$4３,500

地址：香港北角清華街三十號

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8. 漢華中學小學部（直資）

全年學費：$17,640 （分10期交）

地址：香港小西灣富欣道3號

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9. 港大同學會小學 （直資）

全年學費：$31,160 （分10期交）

地址：香港柴灣怡盛街九號

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10. 聖類斯中學小學部 （私立）

全年學費：$44,000 （分10期交）

地址：香港西營盤第三街179號

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11. 聖嘉勒小學 （私立）

全年學費：$46,000

地址：香港般咸道光景台3-6號

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12. 嘉諾撒聖心學校私立部（私立）

全年學費：$45,000

地址：香港中環堅道34號

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13. 救恩學校 （私立）

全年學費：$59,800

地址：香港西營盤高街97B

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14. 高主教書院小學部（私立）

全年學費： $50,000

地址：香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E

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新界區

1.香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 （直資）

全年學費：$38,980（分10期交）

地址： 沙田石門安睦里6號。

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2.培僑書院 （直資）

全年學費：$25,300

地址： 沙田大圍大圍新村路1號

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3. 啟新書院*（私立）

全年學費：有待教育局批核

新界沙田馬鞍山恆明街5號

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（*此校非教育局網頁之列）

4.德萃小學*（私立）

全年學費：$80,520（分11期交）

地址： 大埔運頭街6號

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（*此校非教育局網頁之列）

5. 播道書院 （直資）

全年學費：$21,300

地址：新界將軍澳至善街七號

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6. 保良局陸慶濤小學 （直資）

全年學費：$13,000 （分10期交）

地址： 新界將軍澳寶林邨

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7. 優才（楊殷有娣）書院 （直資）

全年學費：$34,100

地址：新界將軍澳嶺光街10號

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8. 香港華人基督教聯會真道書院 （直資）

全年學費：$28,600

地址：將軍澳嶺光街五號

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9. 地利亞（閩僑）英文小學 （直資）

全年學費：$7,370

地址： 新界青衣長安邨第二期。

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10. 保良局香港道教聯合會圓玄小學 （直資）

全年學費：$13,150 （分10期交）

地址： 新界屯門青山公路青海圍26號

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11. 激活英文小學 （私立）

全年學費：$98,230

地址： 元朗天水圍天龍路9號

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12. 基督教香港信義會宏信書院（直資）

全年學費： $74,060 (分10期繳交)

地址： 新界元朗馬田欖口村路25號

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13. 和富慈善基金李宗德小學 （直資）

全年學費：$16,000

地址： 新界天水圍101區天暉路9號

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*資料來自《小學概覽2020》

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