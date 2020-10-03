三歲小朋友也可以完成　食用級材料自製bath bomb｜失敗媽媽

孩子們喜歡整色整水，坊間有時看到漂亮的bath bomb浴球炸彈，陳皮一直也很期待，想像每次炸開的漂亮情景。可是，一個bath bomb不便宜，而且也加入不少化學防腐成份。最近，媽媽留意到有Studio，能教孩子自家製作喜歡顏色和天然香氣的bath bomb，過程比想像中簡單得多，連三歲孩子也能完成，製作期間有不少sensory play（感官刺激的遊戲）的環節，陳皮和他的好朋友旭旭玩得非常開心！

Ms Kat說自己小朋友都喜歡玩bath bomb，發現坊間既bath bomb 成份都含有化學物質，所以就同小兒一起動手DIY ，亦發覺小朋友都好投入和很享受過程之餘，做好成品後，小朋友有很大滿足感，於是在Rion Studio就創作成這個工作坊，工作坊以三個主題和小朋友一步步完成製作：一、 化身小廚師搓搓粉 - 訓練小手肌、專注力；二 、化身小魔術師 - 提升創意；三、化身香香公主/王子 - 沖完涼可以瞓返個好覺 ！

這一年，Ms Kat說疫情嚴重影響她們辦工作坊，就推出了DIY 材料包，提供網上教學，令家長小朋友都可以安在家中弄到漂亮的浴球炸彈。

試過有家長遇到小朋友不喜歡沖涼，或一次小意外後不敢沖涼，她就提議diy bath bomb , 小朋友玩得開心之餘，一知道放落水會有漂亮嘅炸彈，竟急不及待即時回家沖涼！

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陳皮和朋友仔旭旭，這次選了柚子和「Happy」味。最受歡迎莫過於橘子類香薰精油，例如甜橙、檸檬、西柚、青檸及Citrus Ftesh。試過有一次，4個小朋友用上4種不同果味精油，成知studio 都充滿著香噴噴的「雜果賓治」味。她們的DIY成品完全防腐劑，所有材料也是食用級材料，若放在陰涼處可以保存三至六個月。

3歲以上小朋友就可以來感受工作坊，3-5歲適合有家長陪同一起感受親子樂，而6歲以上可以自己完成任務，10歲以上可教授多d技巧及做花紋呢。

Ms Kat說不定時會搞搞新意思，例如復活節會整復活蛋！除了，bath bomb，還有bubble bath cookies、DIY Monster Spray (睡前噴霧）。如果是有10歲小朋友，還可來嘗試調一枝DIY 精油香水送給爸媽呢！

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】