免費流感針接種較去年增3成　市面現疫苗短缺　即睇家長可以點做

本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」正式展開，除了參與學校安排的到校疫苗接種服務，家長亦可安排合資格子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。惟在新冠肺炎疫情夾擊下，家長不但提早安排子女接種疫苗，接種人數亦比往年增加。有提供免費接種服務的醫生表示，市面已開始出現疫苗短缺現象，估計兩、三個星期後未必再有免費疫苗供應！

按圖即睇疫苗缺貨 家長可以點做

免費接種人數增3成 藥廠拒接訂單

全科醫生鍾偉傑的診所專門提供疫苗接種服務，在「疫苗資助計劃」下，今年亦有提供免費兒童流感疫苗。他坦言，在新冠肺炎疫情夾擊下，家長的憂慮增加。「因為如果真係咁唔好彩，中流感又中新冠肺炎，後果可以好嚴重」，因而今年的流感疫苗接種人數比去年「多咗好多」，估計增約3成。

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（九龍區）

+ 59 + 59 + 59

他更指，現時市面開始出現疫苗短缺現象。「三大藥廠提供嘅疫苗，包括注射式同噴鼻式疫苗，基本上都已經冇得再訂貨。除非一早預訂咗大量疫苗，否則市面上其實已經開始出現短缺現象，估計好快，可能兩、三個禮拜後全港都未必再有疫苗。」

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（新界及離島區）

+ 40 + 40 + 40

若家長有意為孩子安排流感疫苗接種，鍾醫生建議及早行動，並盡量在校注射。「可以搵返一啲疫苗中心，一般存貨量都比較多，我哋都訂咗過萬支疫苗，相比一啲較細型嘅診所，可能得幾百支，會較快冇貨。如果係小學生，學校又有安排醫療機構到校提供疫苗接種服務，就盡量喺學校打。因為啲疫苗係由政府供應，供應量應該唔成問題。」而幼稚園學生的疫苗供應，則由私營醫療機構負責，家長可向個別機構查詢疫苗供應情況。

兒科醫生：小朋友提早咗打針

兒科專科醫生陳欣永表示，相比往年，今年不少家長提早了帶小朋友接種疫苗。「雖然好多學校話11月有免費提供（疫苗），但今年9月中開始有流感針之後，好多家長都唔等，提早咗過嚟打。」

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（港島區）

+ 10 + 10 + 10

他建議，在新冠肺炎疫情下，家長宜及早安排子女接種流感疫苗。「始終今年係好特別嘅一年，有研究都指出，新冠肺炎再混合流感，病毒量會因而大大提高，增加傳染性及併發症風險，所以都建議及早接種。」