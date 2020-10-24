萬聖節造型｜絲襪扮蜘蛛、垃圾膠袋扮女巫　6大DIY建議一晚就搞掂

每年到了萬聖節，不少爸媽就開始煩惱，到底要怎麼應付孩子的萬聖節活動呢？今天要教大家，既不必花大錢又能快速的幫孩子打點萬聖節裝扮，想看輕鬆DIY小方法，就不能錯過這篇！

萬聖節小朋友裝扮，輕鬆DIY！（按圖了解）

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孩子準備好要參加萬聖Party了嗎？等等，媽媽還沒弄好！除了本身就很喜歡幫寶寶玩裝扮的父母以外，相信很多家長得知學校要辦萬聖活動都七上八下，想着乾脆直接買一套省事，但這套衣服只有萬聖節才穿，萬一隔年孩子長大又穿不下，不是很浪費嗎？若想省錢又得自己動手DIY，但媽媽真的沒太多美國時間啊…

別擔心，其實萬聖節裝扮DIY可以很簡單，掌握幾個小方法，就能輕鬆幫寶寶打點好！

方法1：利用家裏現成的物品

紙箱、垃圾袋等都是很好用的DIY材料，紙箱可以拿來做成恐龍、機器人、車子或各種卡通人物，只要割一割、用色紙剪貼或水彩畫一下，直接套在孩子身上，就很吸睛！

另外，大垃圾袋（尤其是黑色）也非常好用，只要根據孩子的身型剪裁一下，不論是要當作披風，或是整件套在身上，再拿個掃把當坐騎，就變身為女巫、魔法師！

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方法2：準備丟棄的舊衣服

家裏一定有陳年未穿的舊衣服，不如就趁萬聖節拿出來利用吧！可以先問看看孩子想扮演的主角，再從衣服堆中挑選適合的色系。

若是孩子想當公主，可以拿一些大人已經不合身的洋裝，剪裁後再用夾子或安全別針整理，再搭配原本就有的髮夾、配件，就能幫女孩圓一場公主夢囉！

如果家裏有幾件黑色絲襪，也能塞棉花進去裝飾在穿得全身黑的孩子背後，就變成一隻會行走的蜘蛛了～

另外，破掉的浴巾也非常好用，直接整件蓋住孩子，只露出眼睛，再用安全別針夾起來，就能化身為可怕的幽靈，是不是超簡單？

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方法3：廢紙也能利用

家裏一定會有廢紙、舊報紙，若是沒有的話也能在書局花不到10元買到大張圖畫紙，備妥後，就是孩子發揮創意的時刻了，爸媽可以帶著孩子一起在紙上塗鴉，共同創造一件獨一無二的衣服。

方法4：製作造型面具

如果真的沒太多時間準備衣服，那製作簡單的造型面具也行！只要用厚紙板剪裁成適合孩子戴的大小，再根據想扮演的角色作變化，用色紙黏貼或手繪塗鴉，最後綁好可以固定臉部的鬆緊帶或橡皮筋，就很可愛了。

若真的沒時間動手做，還可以網絡上下載面具素材，直接彩色影印；或是到家裏附近的五金行、賣場、書局等都可以買到很便宜的面具，尤其萬聖節時間越靠近，還會大特價喔～

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方法5：利用爸爸的收藏品

有了孩子後，可以擺放爸爸的物品空間越來越少，甚至想把爸爸的收藏品封箱或丟掉。別急，萬聖節前先看看有哪些收藏品可以拿來利用，像是Hulk的大拳頭、三太子面具、蜘蛛俠手套等，都可以當作靈感來源喔！

方法6：跟朋友交換

爸媽的朋友或媽媽群組，一定有人會分享孩子以前穿過1次的萬聖節服裝，若剛好合乎你家寶寶的身高大小，甚至是某的素材剛好是你需要的，不妨就彼此交換，也是一個很省時省力的方法～

本文秉持著不讓爸媽花大錢，又能省時省力輕鬆打點寶寶的萬聖節裝扮，分享了以上6個小方法，大多都是萬聖節活動前一天準備就可以，非常適合忙（懶）碌（惰）的爸媽（笑）。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】