在家學數學｜3招培養幼兒數理認知　從小提升數學感｜譚鴻昌

美國俄勒崗大學專門研究有關數學的教授Russell Gersten 發現，幼童的數學感（Number sense）能增加他們對數字流動性和靈活性、對數字含義的理解及進行心智運算，讓幼童更能觀察世界及具備進行比較的能力。（Gersten & Chard, 1999） 【編按：作者為註冊社工譚鴻昌】

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除了依靠學校教授外，家長亦可以在透過簡單的幾個技巧以有趣方式訓練孩子的數學感。

1.基本點算能力(Counting)：家長可先從與孩子一同進行口述點算，如從一數到十。如成功挑戰，可讓孩子嘗試向前及向後口述點算；

2.小熊「伏匿匿」：家長如圖以紙張對摺放檯面上作為山洞，並準備6至10隻相同類班的公仔、圖案卡牌或積木。讓孩子口述檯面上現有的積木數目，然後請他閉上眼。家長將部分積木放進山洞後，請孩子打開眼，在不打開山洞的情況下估算有多少積木在山洞內；

3.一對一配應技巧：數學除了運算外，同時亦能訓練孩子比較物件大小、多寡的能力。例如在家中晚餐時，可以與孩子一同以口述點算檯面上的碗碟數量，並配合大小形容。例如「爸爸有一隻大碗、媽媽有一隻中等的碗，我有一隻最小的碗，我們總共有3個人，有3隻碗」，諸如家中其他物件亦可加以運用。

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作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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