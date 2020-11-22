玩LEGO不是男生的專利　不必為女孩子設置太多限制和框架|屈家妍

「你有什麼理想？長大後想成為怎樣的人？當科學家、教師、還是畫家？」相信大家在成長路上總會聽過這番說話，不管是從父母還是老師的口中。通常有很多男孩子會夢想成為科學家，而女孩子似乎對這職業並不抱有很大憧憬。亦有很多人會認為科學研究太辛苦了，不適合女生，女生應該尋找一份較為舒適的工作。

但事實果真如此嗎？當然不！其實每個女孩子都應該是自由飛翔的鳥兒，展翅飛躍於高山與原野，去尋找自己心中的熱情所在，在每一個可能的領域發光、發亮。

我家的六歲女兒是個 LEGO 迷，有一天，她告訴我她的理想是成為LEGO玩具設計師，因為可以每天對著自己喜歡的東西，也可以將自己的想法、理念與其他愛好者分享。在疫情期間，無法上課亦不能外出玩耍，她便在家日砌夜砌，樂此不疲，也將自己的作品上載至IG: cutiesite2020與他人分享。

由最初疊高積木，到跟著盒裝 LEGO 內附的說明書砌出不同場景，例如海底世界、戶外露營、咖啡廳、消防處、警局等等，到現在把所有砌好的場景推翻到原來不同大大小小的積木。上個月，她還參加了在香港舉行的第一屆「香港拼砌博覽」，向公眾展示她的作品，同時亦可從其他作品中學習。

LEGO 沒有限制和規範，小朋友可以跳出平日思想的框架，天馬行空地創造和表達。

記得我們一家兩年前曾經到過上海的樂高探索中心，玩得非常愉快，我想那次經歷便是女兒迷上LEGO、探索無限可能的開端。在此分享一下我們在上海樂高探索中心的經歷，為大家來一個 sneak peak！

上海樂高探索中心於2016年開業，可以稱得上是一個縮小版的室內樂高樂園。樂高積木的探索之旅真是名不虛傳，因為一進入中心，呈現在眼前的是正在生產的「樂高工廠」，通過控制操作台的操縱杆和按鈕，小朋友們可以和爸爸媽媽一起動手體驗和領略制作樂高積木的精彩奧秘。然後，我們便進入了「古堡歷險」。這是騎乘互動的人氣設施，我們可以登上勇士座駕，用手中的激光槍瞄准骨骸戰士等邪惡的怪獸魔鬼們，去拯救美麗的公主！在「迷你天地」裏，你會看到一個由超過數百萬塊樂高積木搭建而成的超級迷你世界，呈現獨樹一幟的上海地標和風景，例如東方明珠塔、上海中心、世博展覽館等建築。

另外，還有會行駛的地鐵和表情豐富的樂高小人，全部都是按照一定的比例建造，形成氣勢宏大的場面。隨著燈光亮暗的變化，可以感受到白天和夜晚兩種風情。到了夜晚，樂高建築物會亮燈，背景還會出現煙花投影，相當吸引眼球！每個場景基本都有一些交互的按鈕可以觸發場景內的一些燈光或者物體移動，整個場館裡還有很多小裝置小細節，值得細細觀察發現。小朋友可以在「創意工作室」由老師即場示範，一起搭建樂高積木。其他即場自由拼砌的地方還有「樂高好朋友」和「樂高得寶農莊」。

說到讓小朋友，不論男女，都熱衷好幾個小時的游戲區便是「樂高賽車場」。賽車讓男生們瘋狂，沒想到女生們亦在此樂而忘返。賽車場有各種大大小小的輪子及車體零件，可以讓小朋友們自己動手做出屬於自己獨一無二的樂高賽車。做好的車子可以在速度測試跑道上測試速度，與其他小朋友一比高下，看看誰的賽車速度更快，秒表更精確到百分之一秒。賽車構造上的小小差別就可能產生巨大速度差別。因此小朋友們可以吸取經驗，不斷改進，讓賽車在測速道上所向披靡，自由地奔跑起來。

園內還有其他的互動展區，包括「魔法機動遊戲」和「樂高4D 體驗」，還有「樂高咖啡廳」，樂高迷一定流連忘返。上海樂高探索中心的設施實在相當吸引，不過香港的樂高迷亦不用垂涎，因為香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）將於明年年初於K11 MUSEA正式開幕。得知後，我便第一時間把這個好消息告訴女兒Noelle，她表示非常期待，每天都有「十萬個為什麼」關於樂高和探索中心的問題。做媽媽的我為免胡說一通，所以特意找來負責人解答一下小粉絲的問題：

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樂高除了是讓小朋友發揮創意的玩具，近年來，無論是國外或香港都有老師或教學機構致力把科學及程式編寫融入積木當中，讓學生以有趣生動的方式學習科學知識和訓練邏輯性。樂高積木可以製作成有趣的科學實驗，例如指南針和電磁實驗等，有助培養學生對科學實驗的興趣和提升科學素養，增進實驗創造能力。這不但能提升解難能力和邏輯推理能力，更可擴闊學生的視野和思維，發展對科學的探究精神。樂高的吸引力是不分性別的，無論男女都可從中得到樂趣和訓練。所以某個對樂高感興趣的小女孩，說不定你就是下個傑出的科學家呢！

當今世界，越來越多的女性在不同工作領域和崗位上發展，為人類的進步和社會的發展做出了不少貢獻。所以你看，跟男孩子一樣，女孩子也是有無限潛能的。家長不必為女孩子們設置太多限制和框架。

每一個小女生，都應該多多認識、了解自己，找到自己真正的追求，去做自己真正感興趣的事情。在日常生活中，父母和老師也應該多多鼓勵女孩子去大膽追夢。女孩子能做成什麼事？每一個女孩子都可以是這個問題的答案。相信在未來，在各行各業，都會有更多出色的女生大放異彩。

作者簡介：

屈家妍

從事企業及教育慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。今年年初，我曾創作中、英文版的電子防疫繪本《給孩子的防疫繪本》，供學校和家長免費下載。

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