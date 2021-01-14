鬼滅之刃│台灣老師用角色貫穿整份試卷　數學文字題變得更有趣

要數2020最受小朋友歡迎的人物，鬼滅之刃的一眾角色絕對當之無愧，自動畫和電影播出後，鬼滅的熱潮便持續至今，早前更有日本調查，發現鬼滅之刃的主角竈門炭治郎，力壓媽媽、爸爸和老師，成為日本小學生最崇拜的人，台灣方面，鬼滅熱潮也不弱，更有老師把鬼滅人物融入試卷，讓同學做得更投入。

台灣老師用鬼滅角色貫穿整份試卷

考試一向給人感覺是有壓力的事情，試想像如果在題目中看見自己感興趣的話題，閱讀題目時自然會更投入，考試的嚴肅、緊張感也會略為下降。台灣一名數學老師便把試卷的所有題目套上動畫「鬼滅之刃」的角色及情境，而且不是隨便套上動畫角色便完事，例如當中有題目問及竈門炭治郎的身高，答案的165CM不是憑空捏造，而是參考原著的真實設定，可見這份試卷老師真的相當用心設計！

日本媽媽慘敗動漫角色

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主要經營線上課程、兒童教育等領域的「倍樂生」公司，早前對七千多名小學生發送問卷，調查他們「十大最崇拜的人物」是誰。結果在選出來的十人之中，只有三位是真實人物，當中包括：媽媽、老師、爸爸，更令人意外的是，其餘七人全是來自動漫「鬼滅之刃」的角色。

作為小朋友「最崇拜的人物」第一位的鬼滅之刃主角-竈門炭治郎（動畫初登場為13歲），其吸引小朋友的原因不單單是因為動畫的熱潮影響，不少小朋友是欣賞角色帶給他們的正能量，例如：「對待誰都很友善」、「為家人著想」、「不遺餘力地做到最好」等等。

台灣媽媽推薦看鬼滅之刃五大原因

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