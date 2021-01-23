在家做運動｜不需複雜道具及空間　三個簡單而實用的在家體能活動

撰文： 育兒教室 最後更新日期： 2021-01-23 20:30

隨着學校暫停面授課堂，家長或者會留意到幼兒不知何故容易變得焦慮煩躁、心神不定，這或許與他們在家缺乏運動有關。一般來說，五歲以下的幼兒每天需要最少三個小時的體能活動時間；充足的體能活動能令幼兒的情緒變得更穩定，令他們的食慾和睡眠質素更佳。而這裏所講的體能活動可包括：站立、步行、跳躍、平衡、移動物品和操作體積細小之物品（如積木、瓶蓋等）。

圖片由作者提供

為鼓勵幼兒在停課期間仍能保持勤做運動的習慣，較早前維多利亞教育機構舉辦了首個線上直播互動親子同樂日，老師透過視頻會議軟件與不同年齡層的幼兒一起運動和體驗做運動的樂趣，活動包括親子瑜伽、舞蹈及各式各樣的遊戲等，活動吸引了逾7,000名學生及家長參與。當天透過屏幕，看到學生歡欣的笑臉，以及在各活動裏興奮雀躍的表情和動作，我感到非常欣喜。

活動過後，有感而發，希望與更多家長分享在家做運動的心得和建議。以下是筆者特別喜歡的三個簡單而實用的體能活動，讓家長可以與幼兒一起在家中、在有限的活動空間下盡情地「放電」，舒展筋骨和穩定情緒。

(1) 齊來找動物！

家長先把數隻大小不一的動物公仔藏在家裏不同的位置，然後播放音樂，並請幼兒於音樂完結前把動物公仔找出來。及後，家長可與幼兒一起回憶各動物公仔之躲藏位置（如：小獅子躲藏在枕頭下。），這樣幼兒在做運動之餘，亦能學習不同的方位詞（如：上面、下面、旁邊、內裏等）。若要進一步提升幼兒的運動量和活動的刺激性，家長可把公仔藏在距離幼兒較遠或較難發現的地方，以及縮短音樂播放的時間。

（2）迎接大糖果！

家長首先預備兩至三條不同顏色的毛巾，在每條毛巾中間打上一個結，然後需站在距離幼兒約1.5米的地方，說：「我把這些大糖果（打了結的毛巾）拋給你。假若我說藍色，你就要接着藍色的糖果（藍色毛巾），而不是其他顏色的糖果。」家長及幼兒可以互相交換角色，來回拋擲。

（3）拍拍蚊子！

家長預先在氣球上畫上一隻蚊子，然後把它充氣，並向上拋出，讓幼兒用紙筒（建議可使用廚房紙或保鮮紙內的紙筒）來擊打氣球。為使遊戲更加刺激和有趣，家長可以同時加入多個氣球一同進行比賽。而活動的另一個玩法是請幼兒不斷擊打同一個已向上拋出的氣球，不讓它着地。這個玩法不單能鍛煉耐力，亦能促進幼兒的專注力。

最後，身教十分重要，家長是幼兒的學習對象，因此大家在疫情期間，也要維持健康的生活方式，多做運動，保持積極、樂觀的心態，以展示良好的榜樣。希望本文的活動建議對大家有幫助。

【作者為周大福教育集團幼兒教育學術總監及維多利亞教育機構學術顧問黃國成博士】

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