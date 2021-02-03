逾6成家長指疫情下的學習模式增加子女壓力　注意小朋友5大需要

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-03 17:41

農曆新年將至，不少市民都會趁機訂下新一年的健康大計。為協助市民更輕鬆地建立健康習慣，有針對港人的健康調查發現，疫情為家長及子女帶來壓力，逾半數受訪家長認為疫情令子女感到更加焦慮與不安。

「香港健康行動力指數」由利潔時有限公司委託獨立市場研究機構進行調查，以隨機抽樣形式訪問了1,014名12歲或以上香港市民，並對156位育有3至12歲兒童的家長，作進一步訪問。當中近五成受訪家長認為疫情為子女的社交生活帶來負面影響，而疫情下的學習模式更為逾六成受訪家長及其子女帶來更多壓力，同時有逾半受訪家長認為疫情令子女感到更加焦慮與不安。

香港註冊社工鍾斯曉先生有以下五個建議給家長：

+ 6 + 6 + 6

需要一：與其他孩子互動

與同齡孩子的互動及相處,是小朋友日後建立健康社交生活的關鍵。疫情下的學習模式讓小朋友減少與朋友見面,家長可以創造一些社交連繫,例如以網上形式與朋友見面,鼓勵孩子在節日為朋友自製賀卡或小禮物等,維持良好的社交生活!

需要二：不再「打亂節奏」,維持規律的生活

不少家長反映疫情下子女作息時間大亂,遲遲不肯入睡。家長可與孩子一起訂立每週的學習、休息、玩耍及用膳時間表,讓孩子保持正常、平衡的生活狀態。

需要三：被重視及讚賞

疫情期間不少家長會在家工作,工作時有機會令孩子感到被忽略。家長可以多與子女溝通,解釋工作期間需要專注,而在工作後的親子時光,要認真把注意力集中在孩子身上,充份陪伴他們。當他們做到約定的事,不要忘了給他們讚賞,讓他們養成好習慣!

需要四：營造「不一樣的感覺」,在生活中加入新鮮感

疫情期間的生活有時候會讓人有重複的感覺,令孩子容易感到疲乏。家長可以多營造「不一樣的感覺」,如親子烹飪、一起做運動等,為生活加添新鮮感!你更可以鼓勵子女與朋友分享生活點滴,同時加強社交健康!

需要五：「MeTime」

人人都需要的放鬆時間每天「困獸鬥」可能令孩子無法放鬆,家長可與子女一同規劃每天的「MeTime」,停下來放鬆自己並調整心態,你與子女可以分別做自己喜歡的事情,讓身心得到放鬆。

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