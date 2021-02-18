有些錢不能省　小朋友襪子要定期丟　4個徵兆代表「要換了」

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

足部的汗腺多，非常容易出汗，小朋友平常穿的襪子隨著小主人跑跑跳跳，其實吸收了不少「精華」，充滿細菌。不過，因為襪子通常是固定尺寸，小朋友又未必能表達襪子已經不合適了，媽媽就很易忽略襪子要定期更換。以下4個徵兆代表襪子已經「夠期」了，是時候去舊迎新！

(photo-ac)

小朋友長得快，活動量又多，媽媽普通著眼在小孩的衣服合不合穿，而忽略每天都穿的襪子。隨著孩子的跑動，其實襪子的損耗也非常大，假如襪子已出現以下情況，代表它們已經「功成身退」了。

一、橡筋鬆掉、襪頭破洞

襪子的布料富有彈性，但小朋友每日都往上拉，橡筋頭很快就鬆泡泡，又或者是整條襪子都拉到失去彈性。小朋友跑動時，很易就掉下來，甚至掉到鞋子入面去，讓人穿得一點也不舒適。襪子破洞的狀態已是損耗得沒救了，趕快為小朋友換上更合適尺寸的新襪吧！

二、襪底變硬

剛說過足部的汗腺多，小朋友又易大汗，襪子其實積聚了很多污垢和細菌。假如媽媽發現孩子的襪底布料就會變硬，感覺磨腳和不好穿，就不要留戀舊襪子了。

(photo-ac)

三、防消底磨蝕

很多小朋友襪子在底部都加上了防滑膠設計，防止他們在平地奔跑而消倒。在孩子龐大的活動量下，再堅韌的防滑物料也有消耗殆盡的一天，如防滑功能已失去作用，實際上也不能再保護孩子了，換上新襪也是合理的選擇。

四、布料敏感

雖然坊間很多襪子都聲稱是純棉製造，但富有彈性的布料其實有加入不同的紡織物料，如果孩子穿上襪子後出現敏感的情況，就不應心疼襪子，而是心疼孩子，快快更換其他布料的襪子吧！

孩子不斷長大，襪子其實亦是貼身衣物，是保護足部的好伙伴。消耗了的襪子已失去保護的功能，最好是半年換一次，這些錢就是不能省啊！

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