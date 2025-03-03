台中親子酒店10間｜近車站／戶外泳池／兒童遊樂場／人均$143起

台中親子酒店推介2025！台中非常適合親子旅遊，由博物館、自然風景至親子農場、主題樂園等都一應俱全！《香港01》整合10間台中親子酒店，有部分酒店提供兒童遊樂場、免費自行車租借等設施，小童更可以免費入住，人均只需$143起！



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台中親子酒店推介【1】台中勤美洲際酒店（InterContinental Taichung）

台中勤美洲際酒店（InterContinental Taichung）於2024年10月開幕，鄰近審計新村、台灣自然科學博物館、幻覺博物館等闔家歡景點。酒店共擁有206間客房，房間可容納3人入住，空間寬敞舒適，且提供多種兒童設施，如：嬰兒浴缸、便攜式嬰兒床等。酒店亦設有戶外游泳池、健身室、5間餐廳及酒吧。

台中勤美洲際酒店（InterContinental Taichung）

房價：人均HK$885起（豪華房；小童可能會被收取額外費用）

地址：台中市西區館前路77號

交通：市政府捷運站車程8分鐘

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台中親子酒店推介【2】台中鳳凰酒店（Phoenix Hotel Taichung）

台中鳳凰酒店（Phoenix Hotel Taichung）於2022年開業，步行即可抵達臺中州廳、中華路夜市、宮原眼科等知名景點，非常方便！酒店共有263間客房，並提供汽車主題、宇宙主題等家庭房型。酒店另設健身室、餐廳、兒童俱樂部等娛樂設施，貫徹「讓小孩玩到瘋、大人好放鬆」的酒店理念！

台中鳳凰酒店（Phoenix Hotel Taichung）

房價：人均HK$237起（精緻大床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：台中市中區民權路162號

交通：台中火車站步行16分鐘

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台中親子酒店推介【3】雀客藏居臺中大墩（CHECK inn SELECT Taichung DaDun）

雀客藏居臺中大墩（CHECK inn SELECT Taichung DaDun）地理位置優越，鄰近捷運站、幻覺博物館、精明一街商圈、大墩公園等景點，帶小朋友觀光非常方便！酒店共有84間客房，提供雙人及家庭房型，最多可容納4人入住，適合家庭旅客。酒店亦設有兒童遊樂場，可以盡情玩波波池、充氣墊、AR遊戲等，十分親子友善。

雀客藏居臺中大墩（CHECK inn SELECT Taichung DaDun）

房價：人均HK$152起（經典四人房；4人入住）

地址：台中市西屯區大墩二十街37號

交通：市政府站步行9分鐘

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台中親子酒店推介【4】台中日月千禧酒店（Millennium Hotel Taichung）

台中日月千禧酒店（Millennium Hotel Taichung）位於台中市中心，鄰近台中國家歌劇院、秋紅谷、新光三越、城品生活等景點，距離捷運站亦只需步行10分鐘。酒店提供243間房，均配備落地景觀窗、特大床等，家庭房更配備景觀浴缸。酒店亦提供健身室、室外游泳池、蒸氣浴、桑拿、溫泉池、免費私人停車場等休閒娛樂設施。

台中日月千禧酒店（Millennium Hotel Taichung）

房價：人均HK$452起（豪華家庭房；3人入住；包早餐）

地址：台中市西屯區惠來裏市政路77號

交通：水安宮捷運站步行10分鐘

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台中親子酒店推介【5】台中順天環匯酒店（The Huan Hotel Taichung）

台中順天環匯酒店（The Huan Hotel Taichung）於2019年開幕，坐落在西屯區，鄰近秋紅谷、逢甲夜市及外星人博物館。酒店擁有260間客房，附設打卡浴缸、咖啡機等奢華設備，5歲或以下不加床可免費入住。酒店提供天台室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。房價亦包含免費早餐，CP值非常高！

台中順天環匯酒店（The Huan Hotel Taichung）

房價：人均HK$470起（豪華大床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：台中市西屯區臺灣大道三段818號

交通：市政府站車程9分鐘

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台中親子酒店推介【6】臺中紅點文旅（RedDot Hotel）

臺中紅點文旅（RedDot Hotel）座落於臺中市舊城中區，離台中火車站車程僅8分鐘，鄰近中華路夜市、動漫彩繪巷及審計新村等景點。酒店於2024年翻新，內部設施乾淨新穎，設有雙人房及四人房，適合一家四口入住。酒店配備餐廳、小滑梯、閱讀區、免費停車場等設施，並提供免費自行車租借服務。

臺中紅點文旅（RedDot Hotel）

房價：人均HK$177起（旦暮四人房；4人入住；包早餐）

地址：台中市中區民族路206號

交通：台中火車站車程8分鐘

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台中親子酒店推介【7】台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）

台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）坐落在西屯區，鄰近逢甲夜市，帶住小朋友買宵夜返酒店食都超方便！酒店提供131間房，配備寬敞浴室，1歲或以下小童入住可免費新增嬰兒床。酒店亦設有24小時健身房、萬豐超市、全日餐廳及酒吧，6歲或以下小童可享免費自助餐，超市內更有24小時星巴克咖啡服務自助吧！

台中萬楓酒店（Fairfield by Marriott Taichung）

房價：人均HK$474起（高級雙床房；1歲或以下可免費新增嬰兒床；包早餐）

地址：台中市西屯區環中路2段1155號

交通：文心櫻花捷運站車程10分鐘

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台中親子酒店推介【8】台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）

台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）坐落在南屯區，距離審計新村及彩虹眷村均在15分鐘車程內，對面有大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供262間客房，設計充滿時尚活力，辦公桌、椅子等皆可摺疊收起，小朋友在房內跑跑跳跳也OK！酒店亦設有桌球、遊戲機、桌遊租借、24小時健身室、酒吧等設施，大人小朋友都可以盡情娛樂！

台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）

房價：人均HK$326起（標準大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：台中市南屯區文心南六路288號

交通：豐樂公園捷運站步行2分鐘

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台中親子酒店推介【9】悦樂旅店- 臺中站前（OLAH Poshtel Taichung）

悦樂旅店- 臺中站前（OLAH Poshtel Taichung）於2022年開業，位於台中舊城區，距離火車站約6分鐘步程。酒店提供雙人至四人房房型，適合不同家庭客。酒店亦設有全天咖啡茶飲供應、洗衣間、共享廚房、共享工作空間與閲讀區等，更可以免費租借單車！

悦樂旅店- 臺中站前（OLAH Poshtel Taichung）

房價：人均HK$167起（陽光大床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：台中市中區中山路55號

交通：台中火車站步行6分鐘

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台中親子酒店推介【10】台中市一期家旅（1LI7E HOTEL）

台中市一期家旅（1LI7E HOTEL）於2022年開幕，附近有動漫彩繪巷、審計新村、國立臺灣美術館、勤美誠品綠園道等景點。酒店僅提供22間客房，提供雙人房、四人房及單層公寓六人房房型，單層公寓更配備大客廳、飯廳及廚房，大家庭也適合入住！酒店亦提供免費私人停車場，非常方便！

台中市一期家旅（1LI7E HOTEL）

房價：人均HK$264起（家庭四人房；4人入住）

地址：台中市西區五權路17號

交通：南屯捷運站車程7分鐘

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