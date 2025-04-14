高雄親子酒店10間推介｜近夜市／無邊際泳池／包早餐／人均$129起

高雄親子酒店推介2025！高雄是不少家庭客首選的目的地，距離香港不過1小時機程，更有動物園、夜市等景點。《香港01》「好食玩飛」整合10間親子友善的高雄酒店，大部分提供泳池、兒童天地等設施，小童更可以免費入住，人均只需$129起！



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高雄親子酒店推介【1】高雄日航酒店（Hotel Nikko Kaohsiung）

高雄日航酒店（Hotel Nikko Kaohsiung）於2024年11月開幕，鄰近商圈及多家購物中心，距離捷運站亦只需步行5分鐘，吃喝玩樂都十分方便！酒店共有260間客房，房間坐擁城景，配備深泡式浴缸及音響，最大的房型可容納四人入住。酒店另設室內游泳池、公共浴池、健身室、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

高雄日航酒店（Hotel Nikko Kaohsiung）

房價：人均HK$494起（豪華市景兩小床；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄前鎮區林森四路268號

交通：三多商圈捷運站步行5分鐘

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高雄親子酒店推介【2】高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）

高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）為IHG酒店集團在台灣第一家洲際酒店，因為靠近高雄港，部分房型提供海景。酒店客房配備打卡able的雲石浴室及景觀浴缸，硬體設備同樣奢華，吹風機、咖啡機、智能系統等都是高級品牌！酒店亦附設室內泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）

房價：人均HK$654起（豪華經典房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄前鎮區新光路33號

交通：三多商圈捷運站步行4分鐘

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高雄親子酒店推介【3】高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）

高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）位於高雄鼓山區，鄰近捷運凹子底站、愛河之心、漢神巨蛋、瑞豐夜市等景點，地理位置極佳！酒店擁有700間客房及套房，是全台最大的萬豪酒店，房內均坐擁愛河之心或凹子底森林公園景色。酒店亦設有10間餐廳及酒吧、超大型24小時健身房、室內泳池、水療區、兒童天地、韻律教室等設施與服務。

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高雄萬豪酒店（Kaohsiung Marriott Hotel）

房價：人均HK$562起（經典雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號

交通：凹子底捷運站步行7分鐘

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高雄親子酒店推介【4】承億酒店（TAi Urban Resort）

承億酒店（TAi Urban Resort）於2022年開幕，步行可達自強夜市、高雄展覽館等景點。酒店設有超美的高空無邊際泳池，可以邊欣賞日落邊游泳，大堂亦設有巨型書牆藝術裝置，非常打卡able！酒店客房寬敞舒適且空間感十足，部分客房更有浴缸面對落地大玻璃，可以邊浸浴、邊欣賞高雄的景色！

承億酒店（TAi Urban Resort）

房價：人均HK$415起（精緻大床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：台灣高雄市前鎮區林森四路189號

交通：軟體科技園區捷運站步行7分鐘

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高雄親子酒店推介【5】高雄中央公園英迪格酒店（Hotel Indigo Kaohsiung Central Park）

高雄中央公園英迪格酒店（Hotel Indigo Kaohsiung Central Park）於2016年開幕，坐落於高雄市中心，鄰近捷運站、百貨商圈、咖啡館、文青小店、潮牌店家等，吃喝玩樂都十分方便！酒店共有129間客房，房間均配有智能手機、膠囊咖啡機、平板電視、免費迷你吧等設施。酒店另配備頂樓酒吧、咖啡廳、健身室等設施，並提供親近動物體驗。

高雄中央公園英迪格酒店（Hotel Indigo Kaohsiung Central Park）

房價：人均HK$433起（高級特大床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄新興區中山一路4號

交通：中央公園捷運站步行3分鐘

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高雄親子酒店推介【6】高雄水京棧國際酒店（H2O Hotel）

高雄水京棧國際酒店（H2O Hotel）鄰近巨蛋站，瑞豐夜市及假日神農市集均僅需步行8分鐘，尚算方便！酒店客房格調奢華又不失家的溫馨感，落地大玻璃窗可以飽覽城市美景，全部客房均有浴缸，捲上簾子便可以邊看美景邊浸浴。酒店提供免費自助早餐，同時設有頂樓泳池及酒吧。

高雄水京棧國際酒店（H2O Hotel）

房價：人均HK$472起（豪華雙床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：高雄市鼓山區明華路366號

交通：巨蛋捷運站步行5分鐘

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高雄親子酒店推介【7】JOHO酒店（JOHO HOTEL）

JOHO酒店（JOHO HOTEL）距離六合夜市只有10分鐘步程，附近還有不少便利店及餐飲美食，帶小朋友出門都十分方便！酒店客房方面，採用相對簡約的淺色系設計，而浴室則以深色系設計，並配以浴缸，最適合逛完夜市或完了一整天行程，在昏暗的環境下浸浴放鬆！

JOHO酒店（JOHO HOTEL）

房價：人均HK$412起（伍芙精緻雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄市新興區中山一路306號

交通：高雄車站步行5分鐘

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高雄親子酒店推介【8】天成逸旅-舶寓高雄（Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis）

天成逸旅-舶寓高雄（Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis）於2024年7月開幕，鄰近中央公園、真愛碼頭、南華觀光商圈、百貨商圈等，地理位置優越。酒店擁有28間客房，空間寬敞，家庭房可容納4人入住，適合一家四口的小家庭！酒店另提供健身室及餐廳。

天成逸旅-舶寓高雄（Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis）

房價：人均HK$298起（精緻客房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄前金區五福三路38號

交通：中央公園捷運站步行7分鐘

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高雄親子酒店推介【9】捷絲旅（高雄中正館）（Just Sleep Kaohsiung Zhongzheng Hotel）

捷絲旅（高雄中正館）（Just Sleep Kaohsiung Zhongzheng Hotel）於2014年開幕，坐落於高雄市中正一路，鄰近衛武營國家藝術文化中心及武廟夜市，距離六合夜市亦僅5分鐘車程。酒店共有158間客房，房間空間寬敞、設備齊全，家庭房最多可容納4人入住，適合小家庭入住！酒店另設健身室及餐廳。

捷絲旅（高雄中正館）（Just Sleep Kaohsiung Zhongzheng Hotel）

房價：人均HK$129起（豪華四人房；4人入住）

地址：高雄苓雅區中正一路134號

交通：苓雅運動園區捷運站步行3分鐘

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高雄親子酒店推介【10】高雄Hotel Dùa住飯店（Hotel Dùa）

高雄Hotel Dùa住飯店（Hotel Dùa）位處高雄市中心，鄰近有在地知名的汕頭泉成沙茶火鍋，步行3分鐘就到南華夜市，新堀江商圏、逍遙園、城市光廊等景點亦在步行距離內，非常方便！客房方面偏向日系，燈光佈置亦偏暗，絕對可以好好安睡。此外，酒店更有提供免費早餐，可以在頂樓一邊享用自助早餐一邊欣賞高雄港，眺望台灣海峽景色！

高雄Hotel Dùa住飯店（Hotel Dùa）

房價：人均HKD$355起（12坪雙人房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：高雄市新興區林森一路165號

交通：美麗島站6號出口步行2分鐘

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