宜蘭親子酒店10間推介｜私人溫泉／免費台北接送／人均$166起

宜蘭親子酒店推介2025！宜蘭是個風光如畫的縣市，在夏天更可以進行潛水、沙灘等活動，非常適合親子遊！《香港01》整合10間親子友善的宜蘭酒店，大部分酒店提供私人溫泉、戶外泳池等休閒設施，以及兒童遊樂場、遊戲室、電競區等適合小朋友的娛樂體驗，人均更只需$166起！



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宜蘭親子酒店推介【1】冠翔泉旅

冠翔泉旅於2024年全新開幕，坐落在礁溪火車站旁邊，交通十分方便！酒店建築採用日式簡約風格，客房時尚精緻，均配備私人浴室、免費迷你吧、免費汽水等，更享有私人景觀溫泉！酒店亦附設小魚池、泡腳池、SPA池、5行温泉湯等多種溫泉池及桑拿，更提供兒童遊樂場、遊戲室等休閒娛樂設施！

冠翔泉旅

房價：人均HK$380起（舒境三人家庭房／私人溫泉；3人入住）

地址：宜蘭礁溪鄉德陽村仁愛路66巷6號

交通：礁溪火車站步行13分鐘

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宜蘭親子酒店推介【2】礁溪麒麟酒店

礁溪麒麟酒店距離礁溪站僅6分鐘步程，地理位置優越。酒店提供167間客房及套房，全部房型均配備私人溫泉湯屋及乾濕分離浴室，最大的房型最多可供4人入住，適合小型家庭！酒店亦附設室內泳池、SPA池區、露天風呂、健身室及免費私人停車場等設施。

礁溪麒麟酒店

房價：人均HK$166起（標準雙人房（無窗）／私人溫泉；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：宜蘭礁溪鄉礁溪路五段116號

交通：礁溪站步行6分鐘

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宜蘭親子酒店推介【3】宜蘭礁溪寒沐酒店

宜蘭礁溪寒沐酒店距離礁溪車站僅5分鐘步程，酒店亦有提供從台北到酒店的免費接駁車，交通方便！酒店擁有190間客房，均配備乾濕分離浴室、私人室內溫泉、免費迷你吧等，部分房型亦配備露台，最大的房型最多可供4人入住。酒店另有模擬高爾夫球、室外游泳池、健身室、溫泉池、兒童休憩區及電競遊樂室等設施及服務。

宜蘭礁溪寒沐酒店

房價：人均HK$561起（酒店棟乘風居雙床房／私人溫泉；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：宜蘭礁溪鄉健康路1號

交通：礁溪站步行5分鐘

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宜蘭親子酒店推介【4】宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店座落於員山鄉，擁有自然美景及文化景點，是個度假好地方！酒店提供91間客房及套房，房間均配備私人溫泉、戶外平台、音響設備及浴缸等。酒店內設有小童俱樂部、桑拿、健身房、室外游泳池等，亦可以安排潛水、浮潛等水上活動。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店（The Westin Yilan Resort）

房價：人均HK$569起（精選客房／私人溫泉；3人入住；包早餐）

地址：宜蘭員山鄉永同路三段268號

交通：四城火車站站車程14分鐘

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宜蘭親子酒店推介【5】宜蘭礁溪老爺大酒店

宜蘭礁溪老爺大酒店距離礁溪站車程大約6分鐘，酒店亦有提供接駁巴士來往礁溪站（免費）以及台北車站（單程付費NT$250）。酒店提供194間房，分為西式及日式榻榻米房型。房間均配備私人溫泉，日式房型另設露台及和室空間。酒店附設10個戶外風呂、觀景泳池、室內和露天浴池、三溫暖蒸氣室、模擬高爾夫球、乒乓球室、健身室等設施。

宜蘭礁溪老爺大酒店

房價：人均HK$959起（和式山景三人套房／私人溫泉；3人入住；包早餐）

地址：宜蘭礁溪鄉大忠村五峯路69號

交通：礁溪站車程6分鐘

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宜蘭親子酒店推介【6】宜蘭村却國際温泉酒店

宜蘭村却國際温泉酒店位於羅東鎮，鄰近羅東夜市，帶小朋友去食宵夜都很方便！酒店於2017年開幕，共有453間客房，房間均坐擁大面景觀陽台、碳酸氫鈉温泉及奈米牛奶雙湯池，空間十分寬敞，且可容納多達4人入住。酒店另設户外游泳池、小童戲水池、室內温泉湯池與奈米湯池、健身中心、親子游戲區、6間餐廳及酒吧等設施。

宜蘭村却國際温泉酒店

房價：人均HK$716起（家庭客房／私人溫泉；6歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）

地址：宜蘭羅東鎮站東路190號

交通：羅東車站步行８分鐘

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宜蘭親子酒店推介【7】宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店是位於礁溪温泉源頭的四星級酒店，距離礁溪站僅11分鐘步程，亦可以搭乘免費接送車來往車站。酒店提供152間房，房內均配備獨立温泉浴池，套房另有露台及客廳，家庭房則可容納4人入住，適合一家四口小家庭！酒店亦附設露天無邊際泳池、兒童戲水區、SPA、健身室、桑拿、兒童樂園、自行車租借等設施與服務。

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店

房價：人均HK$521起（高級家庭房／私人溫泉；4人入住；包早餐及晚餐）

地址：宜蘭宜蘭仁愛路48巷18弄1號

交通：礁溪站步行11分鐘

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宜蘭親子酒店推介【8】煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館坐落於蘇澳，鄰近蘇澳冷泉公園、空氣島彈跳工廠及蘇澳廠。酒店於2016年開業，共有187間客房，均配備私人溫泉，大部分家庭客房則提供露台及半露天溫泉。酒店另設室外游泳池、溫泉、健身室、圖書館、餐廳及免費泊車服務。

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

房價：人均HK$229起（豪華家庭房／私人溫泉；4人入住）

地址：宜蘭蘇澳鎮中正路38號

交通：蘇澳站步行7分鐘

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宜蘭親子酒店推介【9】煙波大飯店宜蘭館

煙波大飯店宜蘭館坐落於宜蘭市，鄰近積木博物館，雖然距離宜蘭站車程10分鐘，但酒店提供免費停車場，如果家庭旅行打算自駕遊就非常方便！酒店於2018年開業，提供240間客房，配備露台及乾濕分離浴室，最大的房型可容納4人入住。酒店亦設有自行車租借服務，遊覽宜蘭市都很方便！

煙波大飯店宜蘭館

房價：人均HK$295起（豪華大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：宜蘭宜蘭市凱旋路135號

交通：宜蘭站車程10分鐘

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宜蘭親子酒店推介【10】風華度假酒店-礁溪館

風華度假酒店-礁溪館於2023年開幕，距離礁溪站僅10分鐘步程，非常方便！酒店擁有64間客房及套房，均配備私人露台及半露天溫泉，更選用了高級品牌的音響、床墊、茶包、吹風機等，非常貼心！酒店亦附設露天游泳池、酒吧泡湯池、露天溫泉區、湯屋、親子戲水區、健身室、免費腳踏車租借、免費專車接送等設施及服務！

風華度假酒店-礁溪館

房價：人均HK$288起（暮秋閣家庭房；4人入住；包早餐）

地址：宜蘭礁溪鄉公園路100巷28號

交通：礁溪站步行10分鐘

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