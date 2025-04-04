清明節｜掃墓後別直接回家！到廟宇與「這些地方」可驅走身上晦氣

清明節是許多人返鄉掃墓、緬懷先人的重要節日，台灣民俗專家提醒掃墓完最好不要直接回家。不少人會到宮廟索取淨符去除身上晦氣，有兩件事超錯，做錯恐變成安慰劑。



傳統認為掃墓容易將一些不好的「氣」沾上身，台北霞海城隍廟第七代子孫同時也是民俗專家的486先生建議，掃墓完最好先到百貨公司或市場等人群匯集的地方走走逛逛，也可以到廟裏拜拜後再回家。

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掃墓結束，可將淨符燒化後加水擦拭在身上，去除無形的穢氣。486先生表示，傳統做法是準備好艾草、抹草或芙蓉加水煮沸後，加入冷的生水將水溫調到不致燙手的溫度，再將鍋中的草撈出來丟掉。接着將淨符放入空碗中燒成灰燼，再倒入濾好的溫水中攪拌。最後，拿條毛巾浸水扭乾，從頭、臉、前胸、後背、手和腳由上至下擦拭一遍。

若想簡化作法，可將煮沸的水和生冷水調和成溫「陰陽水」，再將淨符燒化後加水擦拭身上即可。注意冷水需為自來水，不能使用過濾水。不少網友詢問做好後可否用噴瓶盛裝並隨身攜帶使用? 486先生指出，這個水冷掉、隔日或再加熱都沒有效果，因此裝入隨身瓶只是多此一舉。

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