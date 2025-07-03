自由遊戲｜美國心理學家指自由遊戲助孩子情緒調節 提升解難能力

現代父母為了讓孩子「贏在起跑線」，經常為子女安排滿滿的課程和活動，卻忽略了自由遊戲（free play）對孩子成長的重要性。 Boston College教授Peter Gray曾指出，在自由遊戲中孩子能夠學會如何調節自己的恐懼和憤怒，從而學會如何在現實生活中保持情緒控制。



甚麼是自由遊戲？

根據《幼稚園教育課程指引》，「自由遊戲」是由幼兒的內在動機誘發的行為活動，著重幼兒自主、自由參與、不受成年人訂立的規則或預設目標所束縛的遊戲。幼兒可在「自由遊戲」中選擇遊戲的工具、方法、玩伴和活動區域。

自由遊戲的三大好處

1. 培養情緒韌性

自由遊戲能夠讓孩子練習管理恐懼和憤怒。許多帶刺激性的活動（如盪鞦韆、爬樹、打鬥遊戲等），都能測試與擴展孩子對「恐懼」的容忍度。孩子在面對挑戰並嘗試解決問題，能提升情緒調節能力，學會如何在現實生活中保持情緒控制。

2. 促進社交與智力發展

自由遊戲為孩子提供平等交流的機會。他們能夠在自主參與遊戲的情況下學習分享、團隊合作以及如何處理衝突，從而提升社交技巧。同時，自由探索還能激發創造力與好奇心，促進智力成長。

3. 增強自信與獨立性

在沒有了成人指導或密切監督下，孩子能夠學會自行解決與他人發生的爭執，學習如何保護自己、調節自己情緒。當孩子成功克服困難時，他們會感受到成就感。這不僅提升自信，還能培養解決問題的能力和展現獨立性。

缺乏自由遊戲的影響

科學家曾對年幼猴子與老鼠進行研究，研究結果顯示在童年未能與同齡動物玩耍的個體，長大後的情緒發展和社交發展同樣受到限制，如過度恐懼、帶有攻擊性，對新事物的適應能力也會降低。而童年有過與同齡動物玩耍經驗的個體則能更靈活地調節情緒。

如何加強自由探索元素？

學校和家長可以創設有利於遊戲的安全環境和減少遊戲的規範，給孩子參與自由遊戲的機會。幼兒便能因應自己的喜好、能力和生活經驗選擇活動區域、選擇各式各樣的玩具、邀請玩伴、設計遊戲的玩法、盡情表達和探索身邊事物。

作為父母，在孩子進行自由遊戲時，可以選擇擔任以下的角色：

1. 供應者

家長可以為幼兒提供及安排所需的時間、物料和環境。

2. 參與者

家長可以參與遊戲當中，與幼兒共同進入情景模擬（如飾演廚師或顧客）

3. 啟迪者

家長可將自己的想法告訴孩子，為孩子提供遊戲點子，增加遊戲趣味。同時可以幫助幼兒發揮想像，投入遊戲。

4. 觀察者

家長多主動觀察和探索自己周遭的事物，就會有更多新發現和新點子，和幼兒玩遊戲時會更投入好玩，或在有需要時更能引導幼兒遊戲。

5. 介入者

在孩子遇到不安全或破壞規矩時（如沒禮貌、不尊重），家長可以提供一點協助。