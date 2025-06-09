嚴厲教養影響孩子大腦情緒控制區域發展　日後或易焦慮難控制情緒

有時覺得小朋友不聽話，家長生氣時可能會責罵兩句，甚至輕輕拍打孩子。家長可能會覺得「唔係打得好重啫」、「大聲少少啫」，但根據一個來自蒙特利爾大學和史丹福大學的研究發現，原來長期責罵孩子，會影響他們大腦區域的發展，更會影響他們日後的情緒應對方式。



嚴厲教養影響腦部情緒控制區域發展

最近一項由加拿大蒙特利爾大學聯同史丹福大學進行的研究指出，經常責罵子女，於父母而言能發洩情緒，但長期下去原來會影響孩子的大腦發展。

研究發現，如果孩子從小到大經常面對嚴厲的教養方式，例如經常被罵、大聲喝斥、威嚇，甚至體罰，會令他們腦內兩個與情緒控制有密切關係的「前額葉皮質」與「杏仁核」的體積變小。

這些腦部區域負責情緒控制與焦慮反應，當發展受限，會令孩子長大後較容易焦慮、不懂得處理情緒，甚至出現社交困難。

如果孩子從小到大經常面對嚴厲的教養方式，會令孩子長大後較容易焦慮、不懂得處理情緒，甚至出現社交困難。（Freepik）

類似受虐兒童的腦部發展變化

研究團隊追蹤了一批從2歲開始到9歲期間，經常受嚴厲教養的孩子，等他們到12至16歲再進行腦部磁力共振（MRI）掃描。結果顯示，他們腦內相關區域的體積的確明顯較小，而這結果正與被虐待兒童的大腦發展情況相似。因此，不一定要到打或極端對待，其實經常責罵和施壓，都足以對孩子大腦造成實質影響。

研究人員亦指出，其實嚴厲教養很普遍，但是背後的影響值得重視。

經常受嚴厲教養的孩子，腦內「前額葉皮質」與「杏仁核」的體積較小，與被虐待兒童的大腦發展情況相似。（Freepik）

取代責罵的4個溝通方法

家長與其成日說「唔好咁曳啦」、「再唔聽話我唔要你啦」，不如嘗試用以下4個方法來與孩子溝通、正面引導。長遠來說，孩子能學會如果處理自己的情緒，能更健康地成長：

1. 避免情緒化反應：當孩子出錯，先控制自己情緒，再處理問題。冷靜比大聲更有效。

2. 用正面引導代替打罵：多給具體指引，例如「請坐好」代替「你再郁就打你」。

3. 強調情感連結而非權威控制：讓孩子明白，你的界線是為了保護他，而不是為了發洩你的情緒。

4. 持續建立安全感：有穩定情感連結的孩子，更願意聽話，也較能處理壓力。