開學系列｜直擊書包優惠！6大護脊書包比併 價錢/重量/功能/認證

開學系列｜臨近開學，市面上不同款式的書包都正進行低至7折的優惠。各位爸爸媽媽，你們為子女做好開學準備了嗎？開學除了要買齊文具和充足睡眠外，一個優質的護脊書包亦同樣重要！書包更愈趨精美之餘，更重要是標榜護脊。以下文章將比較各大書包品牌的書包容量、功能和款式等，品牌包括Charm Day、Tiger Family、Moonrock、Beckmann、Millton、KAGS、Smiggle和SPI。



護脊書包【1】Tiger Family

Tiger Family Joy 系列 輕量護脊書包 Pro 2 （適合125-140CM兒童）

書包容量：20L

產品尺寸：高38cm x 闊30cm x 深20 cm

重量：0.95kg

價錢：$831

認證：德國IGR e.V. 人體工學認證產品

各類款式價錢參考：

$797（容量：14L）

$831（容量：20L）

$873（容量：21L）

$839（容量：28L）

$924（容量：32L）

書包特色：

1. 德國權威認證，最有效減負護脊系統，有效減輕肩部壓力達66%

2. 配備德國專利Fidlock秒開磁扣，讓孩子單手操作，秒開秒關

3. 此系列的書包是根據全球回收標準，將PET塑膠瓶回收並循環再造成的紡織物料，減少了對環境帶來的傷害

4. 此系列的書包配備安全閃燈和定向反光物料，清晰視覺警示效果，全面性確保孩子的安全

護脊書包【2】Moonrock

LSP103P 夢樂護脊書包（適合身高105-140CM兒童）

書包容量：21L

產品尺寸：高38 cm x 闊26.5cm x 厚21 cm

重量：0.78kg

價錢：$612

認證：美國脊椎神經科協會認證

各類款式價錢參考：

$513-$612（容量：20L）

$612-$875（容量：21L）

$892（容量：22L）

$600-867（容量：25L）

$867（容量：26L）

書包特色：

1. 新研發S型3D立體透氣工學背帶：智能設計厚薄不一的高密度海綿令書包重量平均分佈雙肩；另外肩帶有多個透氣孔，屈曲時能作為緩衝使肩帶更輕巧和貼服於肩膀。

2. 獨家研發蝴蝶扣：有XL、L、M、S四個檔位，可以根據每個孩子的身高以及發育程度不同而調節。

3. 新改良W桿彈性雙環避震式多角度自動調節系統：肩帶不易滑落且與肩膊更貼服，可以根據人體的肩膀寬窄進行左右開合，防止書包的背帶夾脖頸。

4. 新型不倒底板：書包乖乖站立地上不易倒，更能令書本重力傾向背部，減輕背部壓力。

5. 新改良高密度海綿背墊及腰墊，背上有如睡在床褥般舒適！進化版軟墊手挽；五點式承托；透氣系統；護脊鋁合金桿；快拆磁石胸帶及腰帶扣；防水物料袋底，易潔好打理；YKK拉鍊；防潑水；超輕量；全方位反光；不含聚氯乙烯。

護脊書包【3】Beckmann

Classic 兒童護脊書包 22L（適合身高110-140CM兒童）

書包容量：22L

產品尺寸：高37 cm x 闊24 cm x 厚25 cm

重量：0.94kg

價錢：$960

認證：日本脊椎按摩師協會（JAC）、挪威國家級研究所、德國關節疾病組織、符合人體工程學產品認證（IGR）

書包特色：

1. 內置護脊鋁片，有效轉移書包重量，適合孩子貼身背負

2. 採用防潑水材質製成，同時內附專用防雨套

3. 貼心反光設計，上學更加安全

4. 分層收納大空間，水壺雨傘午餐盒都有專屬放置位子

5. 包身輕量，榮獲加拿大脊椎治療師協會認可的後背包

6. 專利支撐系統將50%重量轉移到臀部

7. 附零錢包 ，內含五片可更換裝飾布章

8. 書包前拉練口袋可翻轉隱藏圖案

護脊書包【4】Milton

20L護脊書包（適合身高100-135CM兒童）

書包容量：20L

產品尺寸：高42 cmX 闊27 cmX 深17 cm

重量: 0.71kg

價錢：$763

認證：瑞士通用公證行SGS驗證、 德國IGR人體工學權威專業護脊認證

各類款式價錢參考：

$763（容量：20L）

$788（容量：24L）

$814（容量：30L）

書包特色：

1. 超輕量設計，書包淨重只等於一打雞蛋

2. 含雙軸護脊背架，人體工學穩重胸帶和減重腰帶

3. 高抗水/高拉力CORDURA®尼龍，特製環保塗層強化功能

護脊書包【5】KAGS

DUSTIN mini 系列小學生專用人體工學超輕護脊書包 - 藍色

（適合身高120-135CM兒童）

書包容量：18L

產品尺寸：高40cm X 闊28cm X 深17.5cm

重量：0.82g

價錢：$763

認證：美國脊椎神經科協會認證護脊椎書包品牌

各類款式價錢參考：

$763（容量：17L/18L）

$763-788（容量：19L）

$788（容量：22L）

$788（容量：25L）

書包特色：

1. 少於800克超輕護脊書包；脊椎保護；重點內置彈力帶承托脊椎

2. 防潑水水高密度物料；加強版反光防水拉鍊拉鏈

3. 學生證套連頸帶；一前格小物設計；一條拉鏈可存取所有課本及習作；iPad 內袋；輕巧單手柄；雙側袋放置水壺雨傘

4. 日本設計為學童而設易按前釦；不易燃物料；保溫便當內格設計；為年幼小學學童設計

護脊書包【6】SPI

書包容量：26L（細碼：120cm 或以上）

產品尺寸：高37cm x 闊24cm x 深25cm

重量：0.95kg

價錢：$537

認證：香港安全標誌認證

書包特色：

1. S型背帶 - 人體工學設計，配備胸帶扣使肩帶固定肩賻中間，舒適緊貼背部

2. 背部及底部 - 均用上堅固護脊板及高承托織維膠底板，對護脊起關鍵作用

3. 腰帶 - 扣好後令書包緊貼身體，使重量平均分布，備有收納位置，安全美觀