別讓孩子斜揹水壼！日本曾有14宗重傷事故　有男童須切除胰臟脾臟

日本自1980年代以來已發生14宗兒童因斜背水壺跌倒造成內臟重傷的案例，部分須切除器官。專家指出，兒童因骨骼與肌肉較脆弱，撞擊更易傷及內臟。醫生提醒，若孩子跌倒後腹部疼痛加劇或伴隨倦怠、臉色蒼白，應立即送醫。日本政府與廠商已更新安全手冊與產品提示，建議將水壺放入書包並避免背着奔跑。



日本《讀賣新聞》報道，日本小兒外科協會與其他醫療團體，2024年6月向「兒童家庭廳」提交建議書，提醒政府關注兒童在背着水壺奔跑時的安全風險。自1980年代以來，已有14宗因水壺撞擊造成的內傷案例，傷者年齡介乎5至11歲，其中部分須接受手術並長期住院，受傷器官包括十二指腸與脾臟。

真實案例：男童重傷須切除器官

一名7歲男童在校內奔跑時跌倒，斜背的水壺底部撞擊腹部，之後持續嘔吐並倦怠。送醫檢查發現為創傷性胰臟損傷，最後需切除一半胰臟與脾臟。專家指出，兒童的手臂較短、皮膚與肌肉較薄，骨骼柔軟，無法保護自己免受水瓶的衝擊，因此更容易因撞擊導致內臟受傷。

醫生表示，若孩子跌倒後曾被水壺擊中腹部，家長應密切觀察。普通撞擊疼痛會逐漸減輕，但若為內臟損傷，疼痛會加劇，並伴隨臉色蒼白、精神倦怠等症狀，一旦出現應立即就醫。即使家長沒有親眼目睹孩子摔倒，如果孩子抱怨疼痛，家長也應該詢問他們是否摔倒後肚子撞到了水瓶。

政府與廠商聯手防範

2024年3月，日本「兒童家庭廳」更新《意外事故預防手冊》，加入使用水壺的安全建議，如將水壺放入書包、避免背着水壺奔跑，以及玩耍前先放下水壺。

製造商如象印與虎牌也在水瓶使用說明書的內容加註提示，提醒避免斜背水壺時運動、跑步或玩耍，以降低意外風險，呼籲盡可能將產品放入背包或類似物品中，避免將產品置於胃部前方，在玩遊樂設施時將產品放下。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：你家孩子斜背水壺嗎？日本揭14宗重傷事故，男童跌倒重創須切除胰臟和脾臟】