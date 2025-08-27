中大首創VR嬰兒培訓　虛擬實境練習餵食換片護理技巧學照顧早產嬰

VR嬰兒培訓｜中大兒童雙語研究中心聯同香港基督教服務處推出「VICTOR嬰幼專業培訓計劃」，以虛擬實境（VR）結合網上學習，培訓兒童復康專業人員，連高風險嬰兒的照顧者及家庭都可以善用這項技術來學習照料嬰兒。



採用VR混合培訓 練習高風險嬰兒護理技巧

根據世界衛生組織及聯合國兒童基金會估計，2020年全球大約有一成嬰兒早產。早產嬰兒因身體各內臟器官尚未發育成熟，容易出現健康問題，需要特別護理技巧悉心照料。

香港中文大學（中大）兒童雙語研究中心及香港基督教服務處團隊推出的「VICTOR嬰幼專業培訓計劃」，採用虛擬實境（VR）混合培訓模式，更高效率地培訓醫護工作者、教育護理專業人士，以及高風險嬰兒（如早產嬰兒）的照顧者及家庭，讓他們在不受時間和地點限制下，練習餵食、扶抱和更換尿片等高風險嬰兒的護理技巧。

此外，團隊自家研發具感應功能的模擬嬰兒，讓練習更貼近現實。培訓採取自主學習模式，並設有篩查系統，紀錄數據並分析參加者的表現，自動識別需要額外支援的範疇，提升培訓成效。

「VICTOR嬰幼專業培訓計劃」是香港首個將虛擬實境技術應用於早產嬰兒專業培訓的項目，有助加強護理人員對早產嬰兒特殊需求的理解和應對能力。

已有200名前線人員受惠 有效提升臨場應變能力

負責計劃的中大兒童雙語研究中心首席研究員馬玉儀博士表示，VR技術不僅提升了培訓效率和靈活度，更為護理人員提供一個安全、低壓力的環境反覆練習，增強自信和專業能力。科技創新徹底改變了以往的訓練模式，特別是針對早產嬰兒這個高風險群體，VR訓練有效提升其臨場應變能力。

計劃於2023年10月至2024年6月期間，邀請了218位兒童復康界前線人員參與，累積超過五萬次VR訓練數據，並收集了146位同工的意見回饋。

結果顯示，培訓顯著提升參加者的專業能力與工作表現：81.5%的參加者表示其嬰幼兒護理知識有所提升；87%的參加者認為專業能力有所提升；80.1%的參加者感到照顧嬰幼兒時的壓力有所改善。此計劃榮獲2024年香港資訊及通訊科技獎「智慧市民獎──智慧轉型（慈善機構方案）」優異證書。

計劃未來擴大應用範疇 望惠及復康治療、特殊教育等領域

未來團隊會深化數據應用，為管理人員提供清晰的成效報告以優化資源分配。目前，計劃已在不同非牟利機構試點運行，團隊期望擴大應用範疇，進一步幫助前線人員，並建議將VR培訓模式推廣至護理、復康治療及特殊教育等領域。團隊亦將透過開發更多互動培訓單元，結合網上培訓平台，支援不同專業的實習培訓需求。