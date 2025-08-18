嬰幼兒易染肺炎球菌！錯過黃金治療期或致長期後遺症　口罩應慎用

肺炎球菌｜在嬰幼兒階段，容易受肺炎球菌感染，如果錯過黃金治療時機，有機會留下後遺症。養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強醫生分享常見症狀與求醫時機，並講解疫苗的原理和作用。



嬰幼兒抵抗力較弱 易成肺炎球菌目標

養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強醫生指出，嬰幼兒出生後3至4個月，從母體獲得的抗體會逐漸減少，因此抵抗力相對較弱，容易受到細菌或病毒侵襲。肺炎球菌是兒童最常見感染的細菌之一，有機會引致侵入性肺炎球菌病，引起肺炎、敗血症等嚴重併發症。

根據數據顯示，侵入性肺炎球菌病的兒童死亡率為5%，而2歲以下兒童感染後的死亡率更高達14%。萬一併發腦膜炎，更有機會導致智力發展受損等後遺症，實在不容忽視。

發燒伴隨嘔吐、食慾不振需立即求醫

小朋友生病總是難免，對於一般感冒或發燒等症狀，家長無需過度憂慮。然而，若伴隨其他嚴重病徵則必須提高警覺，尤其是2歲以下的嬰幼兒。

吳醫生表示：「約九成普通病毒感染病例，在發燒5天後會逐漸好轉。若發燒持續超過5天，並出現劇烈嘔吐、拒食等嚴重症狀，或體溫飆升至39.5度以上，應立即就醫並進行聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，以分辦是否肺炎球菌感染，以免錯過黃金治療時機。」

吳醫生續稱，曾有兒童患者持續發燒咳嗽3天，神情恍惚，後來突然暈倒並陷入休克，經檢查後確診為感染肺炎球菌引發肺炎。幸而當時細菌尚未大量入侵血液，在緊急控制血壓並注射抗生素後，小朋友順利康復且無留下後遺症。因此家長如發現子女有異樣，應盡快求醫。

2歲前為接種疫苗「黃金期」 減少併發症風險

透過接種疫苗可助有效地降低因感染肺炎球菌引發嚴重併發症的風險，家長可為子女選擇接種15價或20價肺炎球菌結合疫苗，這兩種疫苗能顯著減少受感染後引發嚴重併發症（如肺炎、腦膜炎或敗血症）的機率。

其中20價疫苗涵蓋20種最常見的肺炎球菌，為目前覆蓋最廣泛的結合疫苗，有助嬰幼兒獲得較全面的免疫保護，避免他們因受感染而引發侵入性肺炎球菌疾病（IPD），導致可對嬰幼兒長遠發展構成威脅的嚴重併發症。

吳醫生建議在2歲前完成基礎接種，以建立穩固的免疫屏障。即使兒童已完成其他價數的疫苗接種，仍有機會感染疫苗未有覆蓋的血清型，尤其如孩子屬於高風險群組（如患有糖尿病、慢性腎病、先天性心臟病及中度至重度哮喘等），可考慮追加一劑20價肺炎球菌疫苗加強針，進一步強化保護。

避免過度依賴口罩 勿養成用口呼吸習慣

雖然接種疫苗是預防疾病的關鍵措施，但若缺乏足夠營養，免疫系統仍可能力有不逮。長期營養失衡會削弱抵抗力，甚至增加感染風險。

吳醫生亦提醒家長，應避免過度依賴口罩，因長時間佩戴口罩容易養成用口呼吸的習慣，而鼻腔本身有過濾病菌的功能，若改由口腔直接吸入空氣，病原體便可能「長驅直入呼吸管道」，嚴重感染的話更可能誘發肺炎。他建議兒童應在生病或處於高風險環境時才佩戴口罩，並學習正確的呼吸方式，以免增加感染機率。