蛀牙菌竟吃掉心臟瓣膜！台6歲女童爛牙惹禍　無故發燒3日要留意

台大兒童醫院心臟科醫生陳俊安早前在Facebook分享，一名沒有心臟病病史的六歲女童，竟因蛀牙引發罕見卻極具致命性的「感染性心內膜炎」。根據臨床觀察，「感染性心內膜炎」致死率甚至高於多數先天性心臟病。醫生呼籲平常把牙齒顧好最重要，一旦出現莫名的發燒，燒超過3-5天，就要注意是否可能是感染性心內膜炎。



台大兒童醫院心臟科醫生陳俊安早前在Facebook「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」分享了一起令人震驚的臨床案例：一名原本身體健康、毫無心臟病病史的六歲女童，竟因幾顆看似無害的蛀牙引發罕見卻極具致命性的「感染性心內膜炎」。

蛀牙跑進血液中的細菌，聚集在一起吃掉了女童的瓣膜，並且隨着血液侵犯全身各個角落，身體器官一半以上被細菌破壞。根據臨床觀察，其致死率甚至高於多數先天性心臟病，讓醫界對此高度警覺。這名女童的案例被列為台大醫院兒科晨會的重要討論個案。

陳俊安說明，一旦進入血液的細菌多到在瓣膜上形成一大坨「細菌斑」，並趁抗生素發揮作用前伺機擴散全身，此時的死亡率比很多「先天性心臟病」還高幾十幾百倍。醫生也呼籲，傳達兩個重要的觀念：

第一，平常把牙齒顧好最重要，而不是到要做牙科治療前才在擔心要不要做感染性心內膜炎的預防。

第二，一旦出現莫名的發燒（沒有任何感冒等症狀），即使只是38度多的微燒，只要燒超過3-5天，就要趕緊來醫院評估是否有可能是感染性心內膜炎。

「簡單來說，高風險族群平常就要認真顧好牙齒，莫名發燒時更要提高警覺。」而沒有心臟病，只是低風險，不是零風險。

預防孩子蛀牙！家長有責任

編輯部也提醒大家，蛀牙產生的主要原因，是食物經過一段時間，和口中的酸發生作用。因此良好的飲食、清潔習慣是有效預防蛀牙的方法。孩子若一邊喝奶睡覺，或長時間讓牙齒浸泡在奶水、果汁、糖水等，都會使寶寶潔白光滑的牙齒脫鈣，染色變成棕色、或黑色的坑洞，造成幼兒早發性蛀牙。

另外，愛吃甜、較黏牙的食物，會使牙齒不容易清潔。家長應該減少孩子甜食攝取量，盡量以天然食物取代精緻食品，並且從小培養孩子吃完東西就刷牙的習慣。

